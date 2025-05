Aitona es prepara per viure la Festa Major de Sant Gaietà amb un cap de setmana ple d’actes

Aitona es prepara per tres jornades festives amb motiu de la Festa Major de Sant Gaietà, que tindrà lloc del 16 al 18 de maig. El programa combina tradició i propostes lúdiques pensades per a tots els públics, amb concerts, espectacles infantils, activitats esportives i actes populars. L'alcaldessa, Rosa Pujol, ha agraït la col·laboració de les entitats del poble i ha fet una crida a participar-hi, "és una festa que ens representa com a comunitat."

Els actes començaran divendres amb la missa i la Primera Comunió, l'obertura d'una exposició a la capella de Sant Gaietà i la ja clàssica Pernilada Popular. La jornada es tancarà amb música i DJ al pavelló.

Dissabte estarà marcat per la intensitat. Des de primera hora hi haurà tir esportiu, futbol sala, inflables infantils, espectacles al carrer i l’elecció de les pubilles i hereus 2025. A la nit, el pavelló acollirà concert i ball amb Band the Rock i DJ Javi Robres.

El diumenge es viurà amb un doble component emotiu i cultural. S’hi celebrarà la 5a edició de la cursa Embarrocat, que enguany ret homenatge a Pol Guàrdia, i també el 21è aniversari del Mercat de la Baronia, amb parades artesanes, tallers i activitats al centre històric. La cloenda serà amb un sopar solidari i ball.