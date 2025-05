Lleida activa el dispositiu «1000 ulls» per prevenir violències a la Festa Major i l’Aplec

L’Ajuntament de Lleida tornarà a desplegar el Dispositiu Integral de Seguretat per prevenir les violències masclistes i LGTBIfòbiques durant les nits de la Festa Major i l’Aplec del Caragol. La iniciativa forma part de la campanya 1000 Ulls i inclou serveis com el Punt Lila-Rainbow, el programa Nits Q i un autobús nocturn gratuït de la línia L7 amb parades a demanda.

Els dispositius estaran actius les nits del 9, 10 i 11 de maig, així com el 23 i 24 de maig. Durant aquestes jornades, es desplegaran equips formats per agents especialitzats i psicòlogues als Camps Elisis, amb punts fixos i itinerants per atendre i informar en diferents idiomes, inclòs el llenguatge de signes. Cada nit hi haurà vuit professionals operatius.

La tinenta d’alcalde Carme Valls ha destacat l’objectiu del dispositiu: garantir que “tothom pugui tornar a casa amb tranquil·litat”. A més, ha posat en valor la tasca de prevenció que fan els equips del Punt Lila-Rainbow, amb suport psicològic i capacitat d’atenció immediata.

El servei Nits Q complementa el dispositiu amb accions de sensibilització sobre el consum d’alcohol i altres substàncies, jocs preventius i formació específica per al personal de les barres. També s’instal·larà un punt informatiu al costat del Punt Lila i es faran recorreguts per detectar situacions de risc.

El bus nocturn, amb funcionament ininterromput des de les 21.30 hores fins a les 5.45 hores durant la Festa Major, i de 03:00 hores a 08:00 hores oresdurant l’Aplec, oferirà servei gratuït amb informadors a bord en coordinació amb els punts d’atenció.

Pel que fa a l’Aplec, es reforçarà la informació a les colles amb formació sobre protocols d’actuació davant casos de violència i materials preventius elaborats amb la col·laboració de la FECOLL.

Totes aquestes accions s’emmarquen en un treball transversal liderat per la Regidoria de Feminismes i que implica àrees com Seguretat, Salut Pública, Joventut, Cultura i Urbanisme.

Per a qualsevol situació de violència masclista, es pot trucar als telèfons gratuïts 016 o 900 900 120, o contactar amb el Centre Municipal d'Informació i Atenció a les Dones (CIAD).