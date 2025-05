«Saeta de papel» triomfa a la Fira de Titelles més participativa dels últims anys

La Fira de Titelles de Lleida tanca una nova edició amb un gran seguiment de públic tant als espectacles de carrer com als de sala. Entre les estrenes més celebrades hi ha Camelva de Campi qui pugui, Saeta de papel de Javier Aranda Teatro, Dos Llops d’Engruna Teatre i Point de Jordi Bertran. Malgrat la pluja de la tarda, només una instal·lació es va veure afectada.

La Nit de Premis, celebrada al Cafè del Teatre, va posar punt final a la fira amb el lliurament dels Drac d’Or, atorgats per una trentena de programadors i festivals. Saeta de papel va rebre el reconeixement al millor espectacle global, mentre que Conte de Nadal va ser premiat com a millor muntatge familiar. Antipodi es va endur el guardó al millor espectacle de carrer, i Thauma, de La Mula, va rebre doble reconeixement per escenografia i innovació.

També s’hi van concedir premis vinculats a la contractació de companyies per a futures programacions, com els de l’Escorxador i la Fecoll, i enguany s’hi ha afegit un nou premi vinculat al teatre La Mercantil de Balaguer.

El regidor de Participació, Roberto Pino, va destacar durant l’acte de cloenda el valor dels titelles com a símbol de “pau, universalitat i humanitat”. L’acte va comptar amb l’actuació musical de Kelly Isaiah i es va cloure amb una nova edició del sTTriPtease, un espai de trobada entre professionals per debatre sobre producció d’espectacles familiars.

Durant quatre dies, la fira ha reunit 30 espectacles de 28 companyies d’arreu i ha acollit més de 150 programadors. Els espectacles s’han adaptat per edats i s’han pogut veure en diversos espais emblemàtics de Lleida, convertint la ciutat en un gran escenari de cultura i creativitat.