Un projecte a l’Alt Urgell vol recuperar els Greuges de Guitard Isarn, un dels primers textos en català

L'Associació d'Amics de la Vall de Caboet vol donar una nova empenta a la divulgació dels Greuges de Guitard Isarn, un text jurídic escrit fa 920 anys i que és clau per entendre els orígens del català escrit i les relacions feudals al Pirineu. L'entitat ha fet una crida a institucions culturals i acadèmiques perquè col·laborin en l'edició d'un llibre dedicat a aquesta obra singular.

Els greuges, redactats entre el 1105 i el 1106 pel senyor de Caboet, exposen els conflictes de poder d’una època convulsa i ho fan en un català primitiu, encara rudimentari, però ja clarament reconeixible. Montserrat Riu, vocal de l’associació, destaca que es tracta d’un “català arcaic i feréstec, però d’un gran interès per entendre la societat feudal i l’evolució de la llengua”.

El document original es conserva a la Biblioteca de Catalunya i ja ha estat objecte d’estudi, com el que va fer Joan Anton Rabella a finals dels anys 90. Tot i això, des de l’associació insisteixen en la necessitat de fer-ne més difusió i dotar-lo del reconeixement que mereix. Ara per ara, l’únic espai on se’n pot veure una reproducció física és l’església de Sant Serni de Cabó, tot i que la manca de recursos impedeix obrir-la regularment al públic.

Coincidint amb l’efemèride, s’han programat diversos actes commemoratius. Entre d'altres, es preveu una jornada acadèmica a l’Institut d’Estudis Catalans a l’octubre, les jornades de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell al novembre —a Cabó mateix— i una cloenda a l’Institut d’Estudis Ilerdencs el març de 2026. També hi col·laboraran entitats andorranes i la Universitat Rovira i Virgili.