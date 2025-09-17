Balaguer obre el teló del 10è Encontats amb una sessió de Ramon Besora i Jaume Centelles

Balaguer ja respira ambient de festa literària. Del 17 al 21 de setembre, la ciutat es transforma en un gran escenari de paraules, il·lustracions i històries amb motiu de la desena edició de l’Encontats, el Mercat del Conte i el Llibre Il·lustrat. El certamen, que enguany celebra aniversari, arriba amb una programació farcida d’activitats que volen seduir infants, famílies, escoles i professionals del món del llibre.
Una arrencada amb formació i creativitat
La primera jornada ha estat dedicada a les bibliotecàries del territori, que han compartit una sessió de formació amb els escriptors Ramon Besora i Jaume Centelles. Sota el lema "Afinem els sentits", la proposta ha combinat jocs, poesia, contes populars i àlbums il·lustrats per dotar les professionals d’eines per encomanar el gust per la lectura als més joves.
En paral·lel, els alumnes dels centres educatius de Balaguer han pogut gaudir del taller "Un ànec viu una aventura: dels videojocs a la literatura digital", conduït per la prescriptora literària Mixa, que ha obert la porta a nous formats per descobrir històries. L’Encontats d’enguany compta amb un padrí de luxe: l’escriptor Carles Cano, que apadrina la desena edició. Al seu costat, la il·lustradora Natasha Domanova, autora del cartell i guanyadora del Premi Vila de Térmens, que impartirà tallers creatius i serà una de les veus destacades del certamen.
Tallers, espectacles i festa gran
El programa inclou una cinquantena d’activitats: des de tallers d’il·lustració per a l’alumnat de Primària fins a espectacles familiars i representacions teatrals. Destaquen la funció "Petits Somnis" de la Companyia Anna Roca, l’espectacle musical Pètals de dia i pètals de nit per a infants de 0 a 6 anys, i l’obra per a adults L’herència de Sake Teatre.
El dissabte al matí serà el moment més simbòlic: es presentarà el llibre commemoratiu dels 10 anys de l’Encontats i s’estrenarà la cançó oficial del certamen. La jornada es tancarà amb un taller creatiu de Natasha Domanova i una gran festa familiar. L’Encontats ha esdevingut en només una dècada un punt de trobada de referència per a la literatura infantil i juvenil a Catalunya. La combinació d’activitats educatives, propostes lúdiques i trobades professionals ha convertit Balaguer en capital dels contes i de la imaginació cada setembre.