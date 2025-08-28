Bru, primera lleidatana finalista del Sona9

El projecte de pop intimista liderat per Berta Saura s’ha convertit en la primera artista de les terres de Lleida en arribar a la final del Sona9. El jurat de la 25a edició del concurs organitzat per Enderrock i 3cat ha escollit Bru entre les tres propostes finalistes, juntament amb Cloe Riembau i Sodi.\r\n\r\nLa final tindrà lloc el 23 de setembre a la plaça Catalunya de Barcelona, en el marc de les Festes de la Mercè i en commemoració del 25è aniversari del certamen. Abans de l’actuació, els finalistes completaran les darreres proves puntuables, incloent-hi un concert al Sona9 d’iCat, una estada a les Cases de la Música i la gravació d’una cançó als Estudis Camaleó amb la producció d’Aleix Iglesias.\r\n\r\nDesprés de debutar amb l’EP Enmig de Mi (2024) i actuar en escenaris com l’Antiga Fàbrica Estrella Damm o el Cabrórock, Bru ha consolidat el seu nom dins el pop català. La seva gira d’estiu culminarà el 12 de setembre al Talarn Music Experience.\r\n\r\n \r\n