El Cerdanya Film Festival s’obre al món des del Festival de Canes

El Cerdanya Film Festival serà present a la 78a edició del Festival de Canes, que se celebra del 14 al 24 de maig, gràcies a la participació d'Agustí Argelich, especialista en curtmetratges i recent fitxatge del certamen pirinenc com a responsable de relacions internacionals i continguts globals. Argelich formarà part de l'equip de mentors del Cinéma de Demain – Focus Wip, un espai de trobada entre experts i creadors de curtmetratges que es preveuen estrenar a Canes l'any vinent.

Entre els assessors que participaran en aquestes trobades individualitzades hi figuren noms destacats com el cineasta Albert Serra i representants de certàmens com la Berlinale o el Festival de Venècia.

Dins el mateix festival francès, també s'ha programat una presentació oficial del Cerdanya Film Festival en l'espai professional Rendez-vous Industry. Argelich ha subratllat la rellevància d’aquest reconeixement, tenint en compte que només una quinzena de festivals d’arreu del món han estat convidats a participar-hi.

Per la seva banda, el director del festival cerdà, Jordi Forcada, celebra la incorporació d’Argelich com una aposta per reforçar la projecció internacional i reivindicar els curtmetratges, “massa sovint eclipsats per la tendència actual a potenciar únicament llargmetratges i sèries”.