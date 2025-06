El Concurs Internacional Germans Pla de Balaguer reforça els premis i les noves oportunitats per a joves talents

L’Aula Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) ha acollit aquest dimarts la presentació de la 12a edició del Concurs Internacional de Cant Líric Germans Pla-Ciutat de Balaguer, un esdeveniment que es celebrarà els dies 18 i 19 d’octubre al Teatre Municipal de Balaguer. Organitzat per l’Associació Cultural Grup d’Art4, el concurs té com a objectiu promoure el cant líric i donar oportunitats a joves talents d’entre 18 i 35 anys.

Suport institucional i reconeixement

L’acte de presentació va comptar amb la participació d’Estefania Rufach, vicepresidenta de l’IEI, que va destacar que es tracta d’un certamen “únic a les nostres contrades” i va reafirmar el suport de la institució. Carme Puigpelat, regidora de Cultura de Balaguer, va lloar la tasca de l’Associació Art4, un grup “molt actiu” que organitza aquest concurs biennal amb el suport de l’Ajuntament.

Inscripcions i fases del concurs

Segons va explicar Montse Cots, directora de l’Associació Art4, les inscripcions ja estan obertes i es podran presentar fins al 25 de setembre a través del formulari disponible a la pàgina web www.grupdart4.com. El concurs constarà de tres fases:

Preliminar (en línia).

Semifinal (18 d’octubre, 9:00 h).

Final (19 d’octubre, 10:00 h), seguida d’un concert de cloenda a les 18:00 h.

Premis millorats i oportunitats professionals

Enguany, la dotació econòmica s’ha incrementat:

1r premi: 4.000 euros (Paeria de Balaguer).

2n premi: 2.000 euros (Diputació de Lleida).

3r premi: 1.000 euros (Associació Art4).

A més, els tres finalistes participaran en el Concert del Cicle Germans Pla 2026 (500 euros cadascun), i el guanyador tindrà l’oportunitat de fer una gira amb Joventuts Musicals de Catalunya. També s’atorgaran cinc premis especials, incloent una beca per a Màster Class de la Fundació Victòria dels Àngels, un concert a l’Auditori Enric Granados de Lleida, un contracte amb la Fundació Òpera a Catalunya, participació al Festival de Música Antiga dels Pirineus (2027) i el Premi del Públic.

Un jurat d’excel·lència

El jurat estarà format per figures destacades com la mezzosoprano Mireia Pintó (ESMUC), la soprano Marta Matheu (Liceu), el director Pedro Pardo, i representants del Gran Teatre del Liceu i la Fundació Òpera a Catalunya, entre d’altres.

El concurs compta amb el suport d’entitats com la Diputació de Lleida, la Fundació Victòria dels Àngels, Joventuts Musicals de Catalunya i el Festival de Música Antiga dels Pirineus, consolidant-se com una plataforma clau per al descobriment de noves veus líriques.