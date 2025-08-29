El foc i la festa tornaran a encendre Cervera amb una multitudinària Aquelarre

Cervera ja respira pólvora i bruixeria. La capital de la Segarra es prepara per a un cap de setmana intens amb la 48a edició de l’Aquelarre, que omplirà els carrers del centre històric de foc, música i rituals festius fins diumenge. La cita d’enguany preveu una participació multitudinària i cremarà més de 450 quilos de pólvora.
El plat fort arribarà dissabte a mitjanit amb el concert de Buhos a la plaça Magdalena de Montclar, però el moment més esperat serà, com sempre, la recreació del mite del Mascle Cabró, un esclat de foc i màgia que culminarà amb la seva gran escorreguda de matinada. La nit començarà a les 23.00 hores amb l’encesa a la plaça de la Universitat i es desplegarà amb els correfocs dels convidats d’aquest any, els Diables Voramar del Serrallo i la Víbria de Tarragona.
El tret de sortida oficial serà avui divendres a les 19.00 hores amb la plantada del bestiari i, a les 23.00, la primera cercavila de foc. Dissabte a la tarda, els més petits prendran el protagonisme amb l’Aquelarret, la cercavila infantil que reunirà més de 200 infants, abans que la música i els concerts tornin a engegar a diferents espais.
Paral·lelament, fins diumenge, la Fira del Gran Boc transformarà la ciutat en un mercat d’esoterisme i productes naturals, amb tallers, conferències i una àmplia oferta gastronòmica servida des de food trucks.