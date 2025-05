El Marraco dona el tret de sortida a la Festa Major tot i la pluja

El Marraco ha recorregut aquest dijous a la tarda els carrers del centre de Lleida per anunciar l’inici de la Festa Major de Maig. Tot i la pluja, moltes famílies han sortit al carrer per veure el tradicional seguici, on també hi han participat diverses colles de cultura popular.

L'itinerari, més àgil del que és habitual, ha començat a la plaça de la Catedral i ha arribat fins a la Paeria. L'han encapçalat els Diables de Lleida i l’han seguit castellers, bastoners, esbarts i músics d'entitats locals. El Marraco ha tancat la comitiva amb el suport de timbalers, grallers i grups tradicionals com l’Aula de Sons, els Taverners i els Carreter.

En arribar a la plaça de la Paeria, s’ha mantingut una de les tradicions més estimades: la recollida de xumets. Els més petits han pogut entregar el seu al Marraco i rebre un diploma de record.

A pocs carrers de distància, la plaça de Sant Joan ha acollit una tarda d’exhibicions esportives i artístiques, tot i que el mal temps ha obligat a suspendre algunes actuacions. El Club INEF Lleida i l’INEFC han ofert una mostra d’acrobàcia, dansa i circ que ha resistit sota els tendals i paraigües.