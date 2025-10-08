El Som Cinema de Lleida projectarà 52 produccions catalanes en la seva 16a edició

El Som Cinema-Festival de l'Audiovisual Català celebrarà la seva setzena edició del 22 al 26 d'octubre a diversos espais de Lleida. El certamen, que compta amb un premi de 2.000 euros per al guanyador de la secció de ficció, projectarà un total de 52 treballs dels Països Catalans.
Produccions destacades i participació local
D'entre totes les obres, destaquen 7 pel·lícules rodades per equips totalment o parcialment lleidatans o amb producció de la província. Entre els llargmetratges figuren "La invasió dels bàrbars", "Muñequita linda" i "Parirem sense por". En la secció de curts s'inclouen "Tazas", "Tocar fondo" i "El hombre que mató a Terry Gilliam".
La directora del festival, Judith Vives, va destacar que aquest any s'han rebut 307 pel·lícules, de les quals 31 competeixen en les diferents seccions. Vives va assenyalar que el festival "de mica en mica va creixent" i que és un reflex que "el cinema català està en un bon moment".
Programació amb contingut social
La programació d'aquesta edició posa l'accent en obres amb forta càrrega social, com:
"La invasió dels bàrbars": sobre la repressió franquista i la memòria històrica.
"Sima’s Song": que reivindica els drets de les dones a l'Afganistan.
"Sunu Gaal": centrat en el drama de l'Àfrica empobrida.
"Parirem sense por": una mirada transformadora sobre el part.
Seccions i esdeveniments
El festival es estructura en les seccions oficials de: Llargmetratges i Curts de Ficció (7 i 12 obres, respectivament). Llargmetratges i Curts Documentals (7 i 5 obres). Som Secundària (12 curts).
La pel·lícula inaugural serà "Duro", de Francesc Cuéllar, que s'projectarà el 22 d'octubre a l'Auditori del Campus de Cappont de la UdL. La cloenda, el 26 d'octubre, inclourà el lliurament de premis. Com a novetat, el festival acollirà la primera edició del Som Cinema Lab/Pro, una iniciativa formatiu-professional dirigida a guionistes i directors de les comarques de Ponent. Aquesta jornada, que tindrà lloc el 25 d'octubre, inclourà una taula rodona, la presentació d'un directori de professionals del territori i un espai de networking.
L'esdeveniment està organitzat per Suggeriments i compta amb el suport de l'Ajuntament de Lleida, la Diputació de Lleida, la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Lleida i la Fundació Horitzons 2050.