Incertesa a Cappont pel futur del Col·lectiu Cultural

El Col·lectiu Cultural Cappont, entitat emblemàtica del barri lleidatà amb més de quatre dècades d’història, afronta un moment delicat davant la incertesa sobre la continuïtat de la seva seu actual. El contracte de lloguer de l’espai, ubicat al mateix barri, es troba en període de pròrroga i expirarà el proper dia 30 de juny, fet que ha encès les alarmes dins de l'entitat i entre els veïns. La Paeria no vol continuar pagant.

Segons fonts municipals, l’Ajuntament de Lleida treballa per trobar una alternativa viable, entre les quals es contempla la cessió d’un espai municipal que permeti continuar amb les activitats culturals i acollir els elements patrimonials de l’entitat, com els gegants. Tot i això, des del col·lectiu denuncien que encara no se’ls ha traslladat cap proposta concreta, i confien a poder trobar una solució dialogada amb la Paeria.

El Col·lectiu Cultural Cappont és una entitat de referència en la dinamització del teixit associatiu del barri. Ha estat impulsor de nombroses iniciatives populars, com la tradicional visita del Camarlenc, i participa activament en celebracions i esdeveniments comunitaris. Fa només uns mesos, l’entitat va commemorar el seu 40è aniversari amb una gran festa a la plaça de Cappont, reafirmant el seu compromís amb la promoció de la cultura local.

La incertesa actual ha despertat preocupació tant entre els membres de l’associació com en el conjunt de veïns i veïnes, que temen que la possible pèrdua de l’espai comprometi la continuïtat de les activitats que han contribuït a la cohesió i vitalitat del barri. Per a molts, el col·lectiu representa un pilar fonamental de la identitat cultural de Cappont.

Denúncia contra l'alcalde Fèlix Larrosa

A més, el col·lectiu ha presentat una denúncia contra l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, davant la comissió d’ètica de la Paeria arran de les declaracions en què l’alcalde va acusar públicament l’entitat d’haver fet pintades a la seu del PSC. Les suposades accions estarien relacionades amb la protesta per la decisió municipal de deixar de pagar el lloguer del local.

Portaveus del col·lectiu van negar rotundament les acusacions. Per la seva banda, fonts municipals van assenyalar que la Paeria respecta la llibertat d’expressió i les decisions dels col·lectius, però van recordar que “penjar cartells en un edifici protegit, com és la seu del PSC, vulnera les ordenances municipals”.