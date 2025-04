La lleidatana Carme Rufat guanya el Palma Produccions PRO amb el seu guió de curtmetratge

La jove lleidatana Carme Rufat ha guanyat la primera edició del Palma Produccions PRO, un concurs impulsat per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Lleida per donar suport a nous talents en el cinema i la creació audiovisual local.

Aquesta iniciativa, dirigida a joves creadors, ha rebut una quinzena de guions de curtmetratge, que abordaven temes com l’esport, la música o l’actualitat. El regidor de Joventut i Educació, Xavi Blanco, ha destacat l’alt nivell de participació i la qualitat dels treballs, subratllant la importància de l’aprenentatge de tècniques cinematogràfiques com el guió i la realització.

El guió guanyador, de Rufat, ha estat seleccionat per la seva originalitat i sensibilitat. Carme Rufat Jové és una guionista i creadora audiovisual de Lleida, graduada en Comunicació Audiovisual i amb un màster en Guió de Cine, Sèries i Dramatúrgia. Des dels 14 anysparticipat com a músic a la Banda Municipal de Lleida i la Jove Orquestra de Ponent. A més, ha participat en diversos rodatges destacats, com els llargmetratges Un Sol Radiant i L’Edat Imminent, ambdues candidates als Premis Gaudí.

El curtmetratge es rodarà al Centre Històric de Lleida, amb la producció de la cooperativa Octubre, i s'estrenarà al Festival Som Cinema 2025. També es presentarà a festivals i concursos de tot l’Estat per donar a conèixer el talent local.