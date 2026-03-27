L'agenda del cap de setmana a Lleida: 28 i 29 de març

El teatre de carrer conquereix els camps de Gerb
L'EMD de Gerb i el Centre de Titelles de Lleida organitzen la segona edició del festival De Camp, una proposta que transforma l'entorn rural en un escenari viu. La jornada arrencarà a les 12:15 h a la plaça Major amb l'espectacle itinerant Dragon St, de la companyia JAM, que guiarà el públic fins al pavelló per a un dinar popular. A partir de les 16:00 h, el certamen es concentrarà en un únic espai agrícola dividit en diversos ambients: la instal·lació Arrels, de Toc de Fusta, i les actuacions d'Anònima Teatro, la Cia Pau Palaus, La Baldufa i Alexander Theatre. La música anirà a càrrec de DJ Dirty Brown, que tancarà la festa a les 20:00 h. Les entrades tenen un preu de 8 euros per als adults i 5 euros per als infants de 4 a 12 anys, mentre que per als més petits l'accés és gratuït.
Deu anys de compromís amb l'orgull a Ponent
L'associació Colors de Ponent celebra el seu desè aniversari amb una jornada festiva per commemorar una dècada de lluita pels valors i la visibilitat de la comunitat LGTBIQ+ a les terres lleidatanes. Els actes començaran a les 12:00 h amb l'obertura d'un mercadet solidari i un vermut musical amenitzat per DJ Noe. La programació del migdia inclourà un bingo musical conduït per Manel Romeu i una fideuà popular oberta a tothom. La celebració s'allargarà durant tota la tarda amb un "vespreig" musical i servei d'entrepans a partir de les 18:00 h. El plat fort de la vetllada arribarà a les 20:00 h amb l'esperada actuació drag de Maria Espetek, posant el punt final a una dècada de teixir xarxa i suport mutu a la demarcació de Lleida.
Un viatge musical a l'univers de Xesco Boix a Tàrrega
L'Ajuntament de Tàrrega proposa per a aquest cap de setmana el concert familiar Bon vent!, un espectacle que ret homenatge a la figura de Xesco Boix. Els músics d'Ebri Knight seran els encarregats de conduir aquesta aventura sonora de 50 minuts, recomanada per a infants a partir de 6 anys. La trama gira al voltant de la pèrdua del cançoner d'en Xesco i la misteriosa aparició del Gripau Blau, un personatge que els músics i el públic hauran de vèncer mitjançant el joc, les endevinalles i el cant compartit. Amb direcció de Pep Farrés i una cuidada posada en escena de Núria Benedicto, l'espectacle combina la nostàlgia de les cançons populars amb el folk enèrgic de la banda catalana. Les entrades estan a la venda per 6,5 euros a través dels canals habituals del consistori.
T de Teatre penja el cartell de "complet" a Lleida
La prestigiosa companyia T de Teatre torna als escenaris lleidatans amb la seva darrera producció, Avui no ploraré, una comèdia agredolça dirigida pel dramaturg Nelson Valente. L'obra explora la fragilitat dels vincles familiars a través de la Llum, una dona que torna a casa després d'un ingrés mèdic i intenta refer la relació amb les seves germanes durant un sopar de benvinguda. El que hauria de ser una retrobada plàcida es converteix en un polvorí de secrets, traumes i retrets, especialment amb l'aparició d'un personatge excèntric i imprevisible. Tot i l'expectació generada, l'organització ha confirmat que les entrades ja estan exhaurides per a aquesta funció, que reuneix sobre l'escenari intèrprets emblemàtiques com Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla i Àgata Roca.