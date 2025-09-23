«Les fades de Hollywood»: la sardana que Balaguer estrenarà en homenatge a Carner Ribalta:

La Sardanada de Balaguer d’enguany promet sorpreses i ritme. El gran reclam serà un concert singular, dissabte 4 d’octubre a les 12.30 h al pati de l’Escola de Música, on coincidiran dos instruments poc habituals plegats: el piano i la tenora. Els protagonistes seran el pianista de jazz balaguerí Xavier Monge —també director de l’Escola de Música— i Jordi Guixé, de Puigverd d’Agramunt, tenora de la Principal del Llobregat i membre de Lo Dixie Agramunt, Romanceres i The Targarians.
El programa combinarà estàndards de jazz arranjats pels mateixos intèrprets amb peces contemporànies escrites per a piano i tenora per compositors catalans com Conrad Setó, Esteve Molero i Manel Camp. Com a colofó, s’estrenarà una versió per a piano i tenora de la sardana “Balaguer Ciutat Comtal”, en el cinquantè aniversari de la seva creació.
La festa s’allargarà amb una visita guiada, un taller per aprendre a ballar i, a la tarda, cinc hores seguides de sardanes amb tres cobles de primer nivell: la Jovenívola de Sabadell, la Cobla Sant Jordi i la Principal del Llobregat. Entre els moments més esperats, la presentació de la nova sardana “Les fades de Hollywood”, homenatge a l’escriptor i polític balaguerí Josep Carner-Ribalta.