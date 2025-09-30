Les Festes de Tardor omplen el Centre Històric de Lleida amb tradició, música i jovent

Lleida ha viscut quatre dies intensos de cultura popular i creativitat jove que han transformat el Centre Històric en un espai ple de vida. Gegants, moixigangues, concerts i activitats familiars han convertit les Festes de Tardor en un punt de trobada multitudinari que, segons l’alcalde Fèlix Larrosa, “ha demostrat un cop més que la ciutat té talent i tradició per projectar cap al futur”.
La plaça de Sant Joan, plena de gom a gom durant tot el cap de setmana, ha estat l’epicentre d’una programació que ha combinat actes tradicionals, com el ball dels gegants o la moixiganga dels Grallers els Ganxets, amb propostes innovadores, com els vermuts musicals a la Panera, sessions de DJ a la plaça del Dipòsit, espectacles de circ i l’inici del Festival d’Art Urbà Gamma. El regidor de Festes, Xavier Blanco, va voler posar en valor la implicació de les entitats locals: “Sense elles no hauria estat possible deixar aquest record inesborrable”.
L’impacte sobre el barri del Casc Antic ha estat un dels aspectes més celebrats per l’equip de govern, que veu en les Festes un instrument de dinamització social i econòmica a pocs dies de presentar el nou Pla Integral de Transformació.
Pel que fa a la seguretat, la regidora Cristina Morón va subratllar que es tracta d’unes festes “molt tranquil·les”. L’operació Daga, destinada al control d’armes blanques, es va tancar amb cent identificacions i una sola detenció. També es va reforçar la presència de la Guàrdia Urbana al barri per garantir un desenvolupament cívic dels actes.
A més, els punts lila i rainbow van atendre 424 persones, segons va informar el regidor Roberto Pino, un indicador de la sensibilització i l’aposta per la convivència segura i respectuosa. Amb una gran afluència de públic i un balanç generalment positiu, les Festes de Tardor es consoliden com una cita clau del calendari cultural lleidatà, capaç de sumar passat i present en un mateix escenari.