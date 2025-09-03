Lleida programa una tardor a escena amb 40 espectacles, música simfònica i descomptes

La Regidoria de Cultura ha programat una quarantena d’espectacles d’arts escèniques i música per a la temporada de tardor als equipaments municipals. En total, s’han posat a la venda 22.000 entrades per al Teatre de l’Escorxador, el Teatre de la Llotja i l’Auditori Municipal Enric Granados, acompanyades d’una campanya de descomptes i abonaments per facilitar l’accés a tothom.
La programació d’octubre a desembre, consultable a les webs de Cultura: Lleida i dels equipaments, inclou grans noms com Jordi Bosch, Mercè Pons i Francesc Marginet amb "Mort d’un comediant" (18 d’octubre), o Emma Suárez amb "El cuarto d’atrás" (13 de desembre). Entre els “imperdibles”, destaquen Mary, de la lleidatana Lara Díez, Alba d’Aimar Pérez Galí i M.A.R, d’Andrea Díaz Reboredo.
L’Auditori Municipal Enric Granados oferirà una programació variada entre noves músiques i grans simfòniques, amb actuacions de Clara Peya, Roger Mas amb la Cobla Sant Jordi, The Gramophone Allstars Big Band o el projecte innovador "CHRYSALIS d’UNER x NIN3S". La Franz Schubert Filharmonia, l’Orquestra Simfònica del Vallès i el tradicional Festival de Valsos i Danses completaran l’oferta clàssica.
En el marc de l’Any Viñes, hi haurà propostes singulars que connecten el llegat del pianista amb la creació contemporània, com Carles Marigó amb Inner Voice o Marco Mezquida Trio amb "Els somnis de Ravel". També hi haurà espai per a les formacions residents i un concert homenatge a Lluís Virgili i Farrà.
Els descomptes es mantenen amb abonaments flexibles (3 i 5 espectacles amb fins a un 25% de reducció), rebaixes del 50% per a estudiants menors de 20 anys, el 25% amb el Carnet Jove i la campanya Cultura Jove. Els equipaments també continuen adherits al programa Apropa Cultura per afavorir l’accés a col·lectius vulnerables.