El Déu que es va fer drac: la metamorfosi de lo Marraco

Lo Marraco és un símbol totèmic de Lleida que data del segle V a.C. com a representació del déu dels antics ilergets. Com a figura mitològica, no ha existit mai de manera real, però la seva representació és un element fonamental en la cultura lleidatana. Per als antics ilergets, el Marraco era el pare espiritual del caudill més important, Indíbil, considerat fill de Déu.

Evolució de la figura de lo Marraco: de la religió a la festa

Durant l'Edat Mitjana, el drac va ser un símbol del mal, apareixent a les processons religioses. El 1551, un drac precursor del Marraco va formar part de la processó de l'Assumpció, dissenyat per Juan Giménez. Aquest drac va ser el precedent de la figura moderna que coneixem avui.

A principis del segle XX, el 1907, es va crear el primer Marraco festiu, impulsat pels regidors municipals Pere Castro i Manuel Soldevila. Després de la Guerra Civil, el 1941 es va construir un nou model, utilitzant un xassís de camió de la Primera Guerra Mundial. Però el Marraco actual no va arribar fins al 1957, quan l'arquitecte Lluís Domènech Torres va dissenyar la figura que perdura fins als nostres dies.

El Marraco modern té unes dimensions impressionants: 8,5 metres de llargada, 2,9 metres d'amplada i 3,75 metres d'alçada, amb un pes superior a les dues tones. És un drac verd, sense ales, amb ullals afilats i la capacitat de llançar fum pel nas. Forma part de la família dels gegants de Lleida i és un element imprescindible en les festes populars de la ciutat.

Una de les primeres imatges de lo Marraco de Lleida

Regidoria de Cultura

Un ritual anual de creixement i tradició

Cada any, els nens de Lleida lliuren els seus xumets al Marraco com a símbol del seu creixement. Aquest ritual de pas s'ha convertit en una tradició arrelada a la ciutat, i el drac conserva aquests xumets a l'oficina del Marraco, on es guarden en urnes com a tresors infantils. A més, des del 2005, el Marraco ja no està sol. En la Gran Nit de Foc de les Festes de la Tardor, va néixer la seva descendència: els Marraquets. Aquesta nova generació de dracs de foc també forma part de la iconografia festiva de Lleida i contribueix a mantenir viva la llegenda del Marraco en les celebracions populars de la ciutat.

Lo Marraco: més que un símbol, una icona viva de Lleida

Lo Marraco és molt més que una figura festiva. Representa la identitat i l’esperit de Lleida, un símbol arrelat en la seva història, que ha evolucionat des de les primeres representacions religioses fins a convertir-se en una de les figures més estimades i respectades de la ciutat. La seva presència anual, la tradició dels xumets i la seva descendència, els Marraquets, demostren que el Marraco és un símbol viu que connecta les generacions, manté viva la cultura popular i continua sent un element fonamental de les festes i celebracions de Lleida. Un testimoni de la ciutat, una llegenda que perdura i un símbol de la força i la unitat de la comunitat lleidatana.