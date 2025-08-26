Publiquen una nova edició de «La vida familiar al Pallars» de Ramon Violant i Simorra

L’any 1992 es va publicar "El cicle individual i familiar al Pallars", la primera obra de l’etnògraf i museògraf pallarès Ramon Violant i Simorra. Ara, 33 anys després, Edicions Garsineu i l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, n'han publicat una nova edició que revisa i completa els continguts.
"La vida familiar al Pallars" (1942) tracta sobre les creences, supersticions i rituals de pas al llarg de la vida dels pallaresos: el naixement, el part i sobrepart, el bateig, la cria, l’alletament, la creixença, la infància, l’adolescència, el fadrinatge, el festeig, el casament, la comunitat i les jerarquies familiars i, finalment, la mort. Els textos s'han completat amb imatges, fotografies, dibuixos i documents del mateix arxiu de Ramon Violant.
L'historiador Ignasi Ros ha explicat que "el llibre relata tot un patrimoni immaterial, de pràctiques, creences i religiositat familiars que pràcticament ha desaparegut i, en alguns aspectes, no en queda ni memòria".
Ros ha relatat que "Violant i Simorra, un cop més, i com era la seva intenció, va voler salvar aquest patrimoni cultural, posant a l’abast de les noves generacions de pallaresos el patrimoni material i immaterial del Pallars i el Pirineu".
La primera edició de 1992 feia molts anys que estava esgotada i per aquest motiu han decidit fer la reedició incorporant una trentena de pàgines del manuscrit original que no s'havien posat a la primera edició. En aquesta darrera edició s'ha recuperat el títol que inicialment tenia el manuscrit: 'La vida familiar al Pallars'.
Al llibre també s’annexen dos articles i una conferència de Violant sobre la temàtica de la vida familiar en la societat pallaresa i ribagorçana de final del segle XIX i inici del XX.
Vocabulari pallarès
A la part final hi ha un vocabulari d'unes 200 paraules relacionades amb les parts del cos, l'aspecte físic, el caràcter o les malalties. Aquest apartat incorpora paraules com: coroneta (part del darrere del cap), freixura (els pulmons), perna (natja), claviller (turmell), acato (fer molt de cas a algú o a alguna persona), orc (aplicat a l'individu que fa ximpleries), apotxonarr (fer petons) o medrar (créixer).