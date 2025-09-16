Sant Miquel de les Lletres: una setmana que omplirà Lleida de llibres, cuina i músic

La literatura tornarà a envair Lleida del 6 a l’11 d’octubre amb la tercera edició del Sant Miquel de les Lletres, un festival que enguany vol trencar murs i arribar a tots els racons de la ciutat. La programació, amb més de 40 propostes, combina taules rodones, narració oral, música, gastronomia i un mercat d’editorials, amb l’objectiu d’atreure públic de totes les edats.
Una de les grans novetats és la iniciativa que portarà la literatura a tres residències de gent gran, de la mà de l’escriptor Jaume Belló. També s’estrena el cicle “Llibres i Cuina”, que farà parada al supermercat Sunka: Maria Nicolau hi obrirà foc el 7 d’octubre, seguida per Jaume Fàbrega, que parlarà de cuina lleidatana, i el xef Gonzalo Ferreruela, amb una sessió dedicada a la cuina d’aprofitament.
El festival manté l’estructura de l’últim any amb cinc taules rodones a l’Aula Magna de l’IEI (del 6 al 10 d’octubre) sobre temes tan diversos com l’espiritualitat, el 125è aniversari del Barça, l’estat de les lletres catalanes o el panorama mundial amb Donald Trump. Paral·lelament, la narració oral s’amplia a cinc instituts, a més de les deu escoles de primària ja habituals.
El certamen culminarà amb el lliurament del nou Premi Rosa Fabregat i el Premi Trajectòria, que reconeixeran figures destacades del món literari i editorial. I per als amants del paper, el mercat d’editorials reunirà totes les llibreries de Lleida divendres i dissabte a la tarda. Amb aquest programa “ambiciós”, el president de la Fundació Horitzons 2050, Antoni Gelonch, confia que el festival sigui un estímul perquè els joves —i les seves famílies— “recuperin l’hàbit de llegir i de comprar llibres”.