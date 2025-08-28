Sant Pere, Sant Pau i un àngel reneixen vuitanta anys després a Palau de Noguera

Gairebé 90 anys després de la Guerra Civil, Palau de Noguera recupera part del seu patrimoni més preuat. Tres escultures barroques que es donaven per perdudes —les figures de Sant Pere, Sant Pau i un àngel— han estat restaurades i es presentaran aquest dissabte a l’església de Sant Joan Baptista. Les peces, localitzades fa uns anys a les golfes del temple, van aparèixer completament trossejades, però avui llueixen de nou després d’un pacient treball de reconstrucció i restauració impulsat per l’Associació Palatium.
La història de la seva desaparició té un regust agredolç. L’estiu del 1936, un comitè revolucionari va arrencar les escultures dels altars i les va fer servir per encendre el forn on es va coure pa. Els padrins del poble recordaven que aquell pa va sortir “dolent”, probablement contaminat per l’olor dels pigments cremats, i mai més no se’n va tornar a fer cap fornada amb fusta sagrada. Aquella decisió, tan insòlita com tràgica, va salvar la resta de retaules barrocs de l’església, que avui constitueix un conjunt artístic únic al Pallars.
Les tres figures, amagades i oblidades durant dècades, van ser trobades fortuïtament fa uns anys i documentades per primera vegada el 2019. Des de llavors, la tenacitat de l’associació i el suport del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya i del Departament de Cultura han permès la seva resurrecció. Aquest dissabte, amb cants gregorians, missa i xerrades sobre la memòria del 36, les obres tornaran a ser presentades públicament.
La il·lusió dels veïns és clara: que les escultures recuperin el seu lloc original a l’altar major. Perquè el cercle es tanqui, però, encara caldrà restaurar l’estructura que les havia acollit. Fins aleshores, Sant Pere, Sant Pau i l’àngel esperen el seu retorn definitiu, com tres guardians de la memòria que mai no es van resignar a desaparèixer.