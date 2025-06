El Lleida CF confia en pagar als jugadors el 30 de juny

Quan queden només dues setmanes per al 30 de juny, data clau per evitar el descens administratiu, el Lleida CF ha informat que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ja ha acusat recepció de les al·legacions que el club ha presentat en resposta a les reclamacions traslladades per la Comissió Mixta.

En un comunicat emès ahir, el club assenyala que confia rebre la resolució definitiva abans d’acabar el mes, amb la intenció de fer front als pagaments exigits dins del termini legal.

La setmana passada, el Lleida ja havia reconegut públicament que havia estat notificat sobre les reclamacions salarials dels futbolistes que han format part del primer equip aquesta temporada. Es calcula que l’import pendent de liquidació immediata ronda els 250.000 euros. Ara, amb les al·legacions presentades, queda pendent que la Comissió Mixta determini la quantitat exacta que el club haurà de satisfer.

A aquest deute esportiu s’hi ha de sumar el passiu acumulat amb la Hisenda Pública i la Seguretat Social, que segons diverses fonts superaria els quatre milions d’euros.