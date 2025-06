Marc Márquez imposa la seva llei a Motorland i reforça el lideratge del Mundial

Marc Márquez ha tornat a fer valer la seva autoritat a Motorland, un traçat que coneix i domina a la perfecció, per endur-se un nou triomf rotund que el consolida al capdavant de la classificació general de MotoGP. El vuit vegades campió del món ha completat un cap de setmana de manual, dominant totes les sessions d’entrenaments, aconseguint la ‘pole’ i imposant-se tant a la cursa sprint com a la prova principal del Gran Premi d’Aragó.

El pilot de Cervera no ha deixat espai a la sorpresa ni a l’error, amb una exhibició de regularitat i ritme que li ha permès refer-se de la decepció viscuda a Austin, on va caure quan liderava amb comoditat. Aquesta vegada, però, Marc Márquez ha estat inapel·lable, conduint amb intel·ligència i determinació per assegurar-se una victòria clau en la lluita pel títol.

Àlex Márquez, que continua mostrant una gran consistència, va tornar a pujar al segon calaix del podi, mantenint viu l’espectacle fraternal que s’està convertint en un dels grans al·licients del campionat. Amb aquest resultat, el petit dels Márquez es manté segon a la general, a 32 punts del seu germà. Per darrere, l’italià Pecco Bagnaia ja es troba a 93 punts, cada cop més despenjat en la cursa pel Mundial.

El domini dels germans Márquez, especialment a circuits favorables com Motorland, reforça la candidatura de Marc al seu novè títol mundial i situa Àlex com a aspirant ferm a consolidar-se entre els millors de la temporada.