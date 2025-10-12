Oriol Jové (1998, Lleida), és un periodista esportiu que treballa a RAC1. Ha publicat un llibre amb dades de la història del Barça, però té el cor a Lleida. Ha fundat revistes, fet documentals i incentivat un projecte que narra en directe els partits del masculí i el femení. Ara, veu amb frustració com el Lleida CF ha tornat a Tercera Divisió -feia vuitanta anys que no jugava la cinquena categoria del futbol estatal-, mentre l'Atlètic Lleida juga a 2a RFEF i a la Copa del Rei rebrà l'Espanyol al Camp d'Esports.
Com s'ha arribat fins aquí?
El Lleida Club de Futbol està a la Tercera Divisió perquè torna a ser víctima d'una mala gestió. Com ja va passar el 2011 i com va estar a punt de passar el 2022. Fa anys que arrossega problemes econòmics que són difícils de salvar. Tota aquesta mala situació que viu el club coincideix amb una conjuntura perversa, el poder polític i econòmic de la ciutat remen cap a una altra banda.
Però el problema de base és del club.
L'origen de tot plegat ve de la mala gestió dels germans Esteve. La temporada 2021-2022, només deu anys després que el club es refundi amb deute zero, l'aboquen pràcticament a la desaparició. El 2022 entra un nou inversor, Luis Pereira, i intenta solucionar el desgavell dels germans Esteve. Amb encerts i errors, el que semblava una mort segura s'ha allargat tres anys i el club continua estant a l'UCI.
Què hi tenen a veure el poder polític i econòmic?
Com que el Lleida va malament intenten acabar-lo de rematar creant una alternativa a la ciutat perquè la gent no es quedi sense futbol. Quan el que la gent vol és no quedar-se sense el Lleida. És un conflicte a la ciutat entre la gent i el poder polític i econòmic amb el futbol pel mig. És trist pensar que som pocs i a sobre no remem en la mateixa direcció.
Les institucions han mirat cap a un altre costat?
Luis Pereira va arribar com a inversor el 2022, quan el club estava fregant la desaparició, i se l'ha tractat molt malament. Ha tingut els seus errors i la situació és la que és, queda clar que no ho ha millorat. Però des del primer moment la relació amb l'Ajuntament ha estat nefasta. Si una persona de fora, exjugador del club, nascuda a Galícia i establerta a Suïssa, et ve a posar calés i a intentar rescatar el club històric de la ciutat, l'hauries d'acollir amb els braços oberts. Això no ha passat. Jo crec que les institucions no haurien estat tan manifestament contràries a la supervivència de Lleida si la situació de Lleida no hagués estat crítica. De fet, ni tan sols hauria existit l'Atlètic Lleida.
D'on surt l'Atlètic Lleida?
El funden el 2019 un grup d'empresaris que no estan d'acord amb com estan gestionant el Lleida els germans Esteve. Però diguéssim que baixen del vaixell del Lleida quan l'afició evidentment no ho fa, perquè la gent és del seu club més enllà de qui el dirigeixi.
I quina relació té l'Atlètic Lleida amb l'Ajuntament?
El cap de gabinet de l'Ajuntament de Lleida és l'expresident de l'Atlètic Lleida, que va deixar de ser expresident per poder ser cap de gabinet de l'alcalde. lmagina't que a Barcelona el màxim dirigent de l'Espanyol o del Barça passa a ser la mà dreta de l'alcalde i de cop i volta l'Ajuntament comença a prendre decisions que afavoreixen aquest club i que perjudiquen l'altre. Sospitaríem que hi ha un conflicte d'interessos important: doncs això és el mateix que està passant.
Com ha afectat això al Lleida?
Aquesta temporada és la primera vegada que comparteixen estadi, el Camp d'Esports, i l'Atlètic ha anat de bracet de l'Ajuntament en tot el procés, posant traves al Lleida. Intentant fer-lo fora de l'estadi amb un conveni nou que és molt nociu pel Lleida o buscant-li problemes per un simple canvi de gespa.
Quina massa social té l'Atlètic?
Ells diuen que estan en camí dels 2.000 abonats i no ho poso en dubte, però han fet la campanya d'abonats regalant carnets. Hi ha gent que ha denunciat que anava a fer-se el carnet del Lleida i quasi que li posaven el de l'Atlètic Lleida allà al davant. Potser algú naïf es podia pensar que ara que l'Atlètic Lleida estava una categoria per sobre aniria més gent a veure'l que al Lleida. Però això del futbol té molta pell, té molt sentiment, no és només un negoci. El Lleida l'hauria anat a veure la gent encara que hagués tornat a començar a Quarta Catalana. L'Atlètic Lleida ha escalat sis categories amb només un ascens sobre la gespa, crec que a la gent li agrada una altra manera de fer les coses.
El Lleida no és atractiu pels inversors?
Amb el precedent de Pereira, si jo tingués els calés per fer una inversió, no sé si aniria a un club on tindré les institucions en contra i serà difícil trobar suports econòmics dins la ciutat. Les últimes temporades el patrocinador del Lleida no era de Lleida, era d'Osca. Que actualment, a Lleida, sigui tan difícil conviure amb el poder polític i econòmic no li resta atractiu, perquè crec que Lleida en té, i té un escut de molt de pes i que arrenca moltes simpaties, però com a inversió n'has de tenir moltes ganes perquè et posaran problemes.
Poden conviure els dos equips?
L'Atlètic Lleida sap que mentre existeixi el Lleida ho té molt difícil per tenir suport popular i estima. Ell solet, intentant ser el club hegemònic a la força, s'ha generat antipaties. En canvi, el Lleida és un club que representa molta gent, és el referent a la ciutat i a la província i té molta gent darrere. Molta gent que se l'estima, i una història de 86 anys que no serà la més bonica o la més exitosa, però que és la nostra, és la del Lleida.
Si hi hagués un canvi a l'Ajuntament, podria canviar la situació del Lleida CF?
Jo estic segur que sí. Mai he demostrat simpatia o anima inversió per cap partit polític, però crec que sigui quin sigui, un partit que des de la transició ha estat gairebé sempre al govern crea anomalies en qualsevol sistema democràtic. S'estableixen relacions amb el poder econòmic i és difícil poder exercir bé el govern sense afavorir determinats interessos. Lleida és una ciutat gran, però no prou gran perquè un poder i l'altre vagin 100% deslligats.
La Reial Federació Espanyola de Futbol hi ha tingut alguna cosa a veure?
No. El que passa és que té uns criteris per adjudicar places en cas de descensos administratius que primen la part econòmica, per mi de manera totalment errònia. Això va fer que el Cornellà, que havia estat el millor classificat dels que van baixar, reclamés la plaça del Lleida. Els aficionats del Lleida en el moment en què ha baixat, si la plaça se la quedava el Cornellà o l'Alzira ens era bastant igual. La mala sort ha fet que se la quedi l'Atlètic Lleida, però això ha estat casualitat perquè si no haguessin fet el play-off d'ascens no haurien tingut dret a la plaça.
Quin és l'objectiu del Lleida a curt termini?
Jo celebraré com guanyar una Champions que el Lleida estigui 10 anys a Tercera, sense pujar. Primer perquè d'entrada això voldria dir que el Lleida està amb vida i no ha desaparegut. I després perquè Tercera Federació és una categoria que tu la pots fer viable econòmicament. El que ha de fer ara el Lleida és anar descarregant a poc a poc la motxilla de deutes i aconseguir tenir un pla de viabilitat per arribar a acords amb els creditors. Tornar a sanejar això a Segona Federació és molt més difícil perquè el pressupost que necessites és més alt per uns ingressos que si fa o no fa són els mateixos.
Un descens tindria conseqüències?
Crec que seria una mica més complicat, sobretot si es busquen inversors de fora. És més complicat que vingui algú a ajudar-te estant a Lliga Elit que a Tercera Federació. És una categoria menys atractiva. Evidentment, seria molt millor que es pogués consolidar a Tercera. Ara, a banda dels patrocinadors, el Lleida sobreviu amb els ingressos de les quotes dels abonats, i l'afició del Lleida estava disposada a jugar a Quarta Catalana.
Com es tradueix tot això al camp?
L'objectiu actual és tenir una plantilla que et permeti mantenir-te a la categoria, sense grans objectius esportius. Aquest any és molt complicat perquè s'ha fet la plantilla en 15 dies quan tots els equips ja estan ben fets. Hi ha un desavantatge significatiu.
A finals d'octubre, l'Atlètic Lleida jugarà contra l'Espanyol a la Copa del Rei.
Segurament al camp hi haurà més gent pel fet que ve l'Espanyol. L'Atlètic Lleida ho està intentant vendre com un partit històric: és històric pel club, però no per la ciutat. Lleida ha vist més de mig centenar de participacions en la Copa del Rei i molts enfrontaments contra l'Espanyol, en Lliga en Copa i en Copa Catalunya.
Què pot significar aquest partit per la ciutat?
És una oportunitat per visibilitzar el que està passant a Lleida, el moment crític que viu el club i sobretot perquè qui vegi aquest Atlètic Lleida es pregunti: aquest equip d'on ve? En el sorteig de la Federació, el presentador ja va dir alguna cosa així com que es repetiria el partit dels anys noranta. No, no és el Lleida, és un altre club diferent i això s'ha d'explicar. Per sort, crec que majoritàriament la gent ho sap i a Catalunya el món del futbol sap qui és l'Atlètic Lleida i sap què ha fet l'Atlètic Lleida i, per altra banda, sap on està el Lleida i què és el que està passant amb el Lleida.
Quin és l'objectiu del Lleida a llarg termini?
Tornar a ser una entitat viable. Fixa't en el cas de l'Oviedo, va baixar el 2003 a Tercera amb 40 milions de deute -molts més dels que té el Lleida actualment- i es va estar entre Segona i Tercera dotze temporades. Ara ha tornat i està a Primera. Es pot tornar, però per tornar, primer s'ha d'estar viu.
