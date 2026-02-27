Els pressupostos preveuen 163 milions a Ponent: consulta les inversions

El Projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2026 reserva 163,6 milions d’euros per a les comarques de Ponent, una xifra que suposa un augment del 17% en comparació amb els darrers comptes aprovats, els del 2023. Aquesta injecció econòmica ha de permetre impulsar actuacions rellevants en àmbits com els regadius, la xarxa viària, el transport ferroviari, la salut i la seguretat.
Entre les intervencions més destacades hi ha noves inversions al Canal Segarra-Garrigues; la millora del pas de Comiols, en el tram Artesa de Segre/Ponts-Tremp; actuacions a la C-12 entre Alfés i Albatàrrec; millores a la línia Lleida–La Pobla de Segur; i reformes a l’Hospital Arnau de Vilanova. També es contempla la construcció de la nova seu de la Regió Policial de Lleida i d’una comissaria d’Àrea Bàsica Policial a Mollerussa.
Del total pressupostat, 146,9 milions (prop del 90%) corresponen al capítol d’inversions reals, és a dir, projectes executats directament per la Generalitat i el seu sector públic, recollits a l’Annex d’Inversions Reals (AIR). La resta, principalment 12,1 milions, es canalitzen a través de transferències de capital.
Els comptes inclouen igualment compromisos plurianuals per valor de 66,4 milions d’euros fins al 2029, que asseguren la continuïtat de diverses actuacions. El repartiment territorial per al 2026 i per al període 2027-2029 és el següent:
Pressupost 2026 per comarques
- Garrigues: 20,8 M€
- Noguera: 22,4 M€
- Pla d’Urgell: 8,8 M€
- Segarra: 8,6 M€
- Segrià: 91,5 M€
- Urgell: 11,5 M€
Regadius, carreteres, tren i salut, al capdavant
Les polítiques de regadius i ordenació parcel·lària concentren 36,2 milions d’euros (22,8% del total territorial), amb el Canal Segarra-Garrigues com a principal eix. La conservació de carreteres suma 26 milions; la seguretat ciutadana, 14,7 milions; i les infraestructures ferroviàries, 13,4 milions.
En salut, es preveuen 10,1 milions per millorar instal·lacions com l’Hospital Arnau de Vilanova, el CAP Santa Maria de Lleida i per iniciar el nou CAP d’Almenar.
Garrigues
- Canal Segarra-Garrigues: 17,5 M€
- Conservació de carreteres: 1,7 M€
- Condicionament exterior finca Mas de Melons: 480.267 €
- Desplegament de fibra òptica: 315.982 €
Noguera
- Pas de Comiols (Artesa de Segre/Ponts-Tremp): 6,1 M€
- Conservació de carreteres: 4,2 M€
- Pla d’adequació del Pla d’Almatà (Balaguer): 4,1 M€
- Línia Lleida–La Pobla: 2,6 M€
- Ampliació Escola Mont-Roig (Balaguer): 1,7 M€
- Base d’Agents Rurals a Balaguer: 1,5 M€
Pla d’Urgell
- Comissaria ABP a Mollerussa: 4,4 M€
- Conservació de carreteres: 1,7 M€
- Escola Marinada (Vilanova de Bellpuig): 1 M€
- Inversions a FGC: 544.650 €
Segarra
- Conservació de carreteres: 4,2 M€
- Canal Segarra-Garrigues: 1,5 M€
- Inversions a FGC: 544.650 €
- Escola Ramon Estadella (Guissona): 402.461 €
- Museu de Guissona: 350.000 €
Segrià
- Nova seu Regió Policial de Lleida: 9,5 M€
- Nova estació d’autobusos de Lleida: 8,5 M€
- Hospital Arnau de Vilanova: 6,8 M€
- Inversions a FGC: 6,7 M€
- Aeroport Lleida-Alguaire: 5 M€
- Canal Segarra-Garrigues: 5,5 M€
- Modernització canal de Pinyana: 4 M€
- Torreblanca–Quatre Pilans–Lleida I: 3,6 M€
- Centre Empresseguera: 3,4 M€
- HUB Cívic Balàfia i Acadèmia: 3 M€
- Línia Lleida–La Pobla: 3 M€
- Centre Penitenciari de Ponent (mòdul 11): 2,7 M€
- Reforma antic CAP Santa Maria: 1,8 M€
- Modernització regadius Roques Planes i Sant Jaume: 1,5 M€
- Variant de Seròs: 192.438 €
Urgell
- Canal Segarra-Garrigues: 2,9 M€
- Polígon Boscarró Nord-Sud (Tàrrega): 1,9 M€
- Conservació de carreteres: 1,9 M€
- Recuperació del riu Corb: 456.885 €
- Institut Ribera del Sió (Agramunt): 380.829 €
- Variant C-53 (Anglesola): 338.811 €
Inversió rècord al conjunt del país
Els pressupostos del 2026 eleven la despesa global de la Generalitat fins als 49.162 milions d’euros, un 22,8% més que el 2023. La inversió total a Catalunya arriba als 4.146 milions, amb un pes creixent dels recursos propis. Aquesta aposta permet compensar la reducció dels fons europeus Next Generation, que el 2026 només aporten 95 milions als capítols d’inversió. Sense aquests fons, la inversió pròpia creix fins a un 45% respecte als darrers comptes aprovats.