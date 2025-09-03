L’Esquerra Independentista de Lleida celebrarà una Diada per «construir la pròpia via»

Les organitzacions de l’Esquerra Independentista de Lleida —Arran, la CUP, Endavant i el SEPC— han presentat els actes previstos per a la Diada Nacional de Catalunya a la ciutat.
David Gaya, militant d’Endavant Ponent, ha remarcat la voluntat de “combatre el projecte espanyol i francès als Països Catalans” i ha assegurat que també s’oposaran als sectors que, “tot i dir-se independentistes, només volen reforçar l’Estat amb projectes autoritaris i xenòfobs”.
Per la seva banda, Mercè Cortina, militant de la CUP Lleida, ha fet una crida a la participació als diferents actes i ha reivindicat la Diada com “un moment de record i reivindicació col·lectiva” de la lluita històrica del poble català. Segons Cortina, “l’independentisme popular ha de construir la seva pròpia via, la d’uns Països Catalans lliures, amb més drets i més llibertats per a totes”.
La jornada de la Diada a Lleida començarà a les 11h amb l’ofrena floral al Roser i continuarà amb una manifestació a les 12 h des de la plaça Paeria. L’acte polític tindrà lloc a l’avinguda Blondel i hi intervindran la Plataforma Pobles Vius, Borja Garcia d’Endavant Ponent i Laura Vega, diputada de la CUP al Parlament. La programació es tancarà amb un dinar popular a l’Ateneu La Baula, en solidaritat amb les encausades de la Coordinadora Feminista de Lleida, denunciades arran de la vaga del 8 de març del 2023.