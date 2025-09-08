Mínguez defensa el PSOE mentre creixen les incògnites sobre la jornada laboral i l’IRPF: «Sempre complim»

La portaveu del PSOE, la lleidatana Montse Mínguez, ha volgut deixar clar aquest dilluns que el govern no sortirà derrotat si dimecres fracassa la votació sobre la reducció de la jornada laboral. “Ho hauran d’explicar els partits que s’hi oposen”, ha advertit en referència a les esmenes a la totalitat que han presentat PP, Vox i Junts contra la proposta del Ministeri de Treball de rebaixar la setmana laboral a 37,5 hores.
“Fa quaranta anys que no es modifica la jornada, és possible i ho intentarem fins al final”, ha remarcat Mínguez, que ha subratllat que encara hi ha marge de negociació fins a la votació de dimecres.
La dirigent socialista també ha respost a l’anunci d’ERC de registrar aquesta setmana una llei perquè Catalunya pugui gestionar l’IRPF a partir del 2028. “El PSOE sempre compleix amb els seus acords”, ha garantit, tot i avançar que estudiaran la proposició de llei republicana i decidiran el sentit del vot quan arribi el moment.
Aquest mateix dilluns, Oriol Junqueras i Gabriel Rufián han presentat els detalls de la iniciativa d’ERC, que planteja modificar tres lleis vigents per establir el marc legal necessari perquè la recaptació de l’IRPF pugui ser delegada a les comunitats autònomes, i concretament a Catalunya. “Ens deixarem la pell per millorar la vida de la gent”, ha conclòs Mínguez, situant la reducció de la jornada laboral i el compliment dels pactes amb els socis com a pilars de l’acció socialista.