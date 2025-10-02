Mollerussa col·lapsa: Marc Solsona demana al Govern que intervingui l'ajuntament davant el bloqueig intern

L’Ajuntament de Mollerussa ha arribat al seu punt de màxima tensió institucional. L’alcalde Marc Solsona ha reconegut viure el “pitjor dia” dels seus 15 anys de mandat i ha demanat oficialment a la Direcció General d’Administracions Locals (DGAL) que assumeixi un paper d’empara davant el bloqueig intern que pateix el consistori.
La gota que ha fet vessar el got va ser l’últim Ple municipal, on per segona vegada es va haver de retirar de l’ordre del dia la petició d’un crèdit de 2 milions d’euros. El motiu: l’òrgan d’Intervenció no va emetre l’informe preceptiu per avançar amb l’expedient. Sense aquest tràmit, la maquinària administrativa ha quedat encallada.
Segons Solsona, el problema no és econòmic. De fet, l’Ajuntament manté una ràtio d’endeutament del 33%, que permetria afrontar operacions de crèdit amb solvència. El drama és la paràlisi de l’administració: més de 115 expedients caducats sense informe, acords de Ple que no es poden executar i un termini de pagament a proveïdors que ha escalat fins als 120 dies, el doble del que permet la llei.
En una carta enviada al conseller de Presidència, Albert Dalmau, i al secretari de Governs Locals, Xavier Amor, Solsona denuncia un bloqueig que atribueix directament a la figura interventora i reclama “seguretat jurídica” per continuar governant. Segons ha avançat, des del Govern ja li han traslladat la voluntat de “trobar una fórmula” per desencallar la situació.
Visiblement afectat, l’alcalde ha comparegut sol davant dels mitjans per no exposar els regidors ni el personal municipal. “Cada dia intenten fer la seva feina de bona fe, però el sistema està encallat”, ha dit. Amb veu trencada, ha admès que “rebel·lar-se i demanar la intervenció de la DGAL és duríssim”, però insisteix que no veu cap altra sortida.
“És un dia molt trist. Em sento impotent i indefens com a alcalde”, ha confessat, advertint que si fins i tot un ajuntament de capital de comarca i amb experiència de govern arriba a aquesta situació, “és que el col·lapse és absolut”.