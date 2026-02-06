Agenda del cap de setmana a Lleida: 7 i 8 de febrer

La Festa del Brut i la Bruta torna a Torà amb Els Catarres com a cap de cartell
Torà celebrarà del 6 al 7 de febrer la 37a edició de la Festa del Brut i la Bruta, una cita ja consolidada que combina tradició, música i cultura popular catalana. Després de l’èxit de les darreres edicions, el programa torna a apostar per grans noms, amb Els Catarres com a principal reclam musical. La festa posa en valor la identitat local i té els gegants com a grans protagonistes, en una celebració arrelada a l’antiga festa de la Llordera, documentada des del segle XVII i vinculada al Dijous Gras. Al llarg dels anys, l’esdeveniment ha sabut preservar l’essència original i esdevenir una de les festes més emblemàtiques de la zona. El programa inclou activitats familiars, cercaviles, concerts i nits de festa, amb una clara aposta per propostes innovadores i per la música en català. L’organització va a càrrec de l’Associació Cultural del Brut i la Bruta.
Cervera viu la Festa Major d’Hivern amb una programació per a tots els públics
Cervera celebra aquests dies la Festa Major d’Hivern, amb una àmplia programació pensada per fer gaudir tant petits com grans. Els actes combinen tradició, cultura popular i espectacles, amb moments destacats com els tocs generals, el Cant de les Completes i la missa solemne d’ofici en honor al Santíssim Misteri. La música i el ball també tenen un paper central, amb el concert i ball llarg de Festa Major a càrrec de l’Orquestra Atalaia. El programa inclou propostes familiars, com l’espectacle infantil Woof, i activitats emblemàtiques com el Concurs Individual de Sardanes. La festa es clourà amb teatre, reforçant el caràcter cultural d’aquesta celebració hivernal tan arrelada a la ciutat.
"Un tros de pa", teatre familiar per descobrir d’on ve el menjar
El teatre familiar "Un tros de pa", de la companyia Les Pinyes, proposa un espectacle poètic i sensorial adreçat a infants a partir de 3 anys. La funció convida el públic a reflexionar sobre l’origen del menjar i el procés d’elaboració del pa a través del joc, la manipulació de la farina i el treball col·lectiu. L’obra presenta una trobada entre amics que decideixen preparar l’esmorzar tot posant les mans a la massa, en un viatge de companyerisme i solidaritat. Amb música i so en directe, l’espectacle destaca per la seva posada en escena visual i propera. Es tracta d’una coproducció del Teatre Lliure i la companyia Les Pinyes, amb un preu popular per facilitar l’accés a les famílies. Dissabte 7 de febrer a les 18h.
Joan Pera encapçala la comèdia ‘Un sogre de lloguer’ a Cervera
El Gran Teatre de la Passió de Cervera acull l’obra "Un sogre de lloguer", una comèdia esbojarrada protagonitzada per Joan Pera, acompanyat de Muntsa Alcañiz, Clàudia Benito i Edu Lloveras. L’obra explica la història d’en Marçal, que decideix contractar un actor perquè es faci passar pel seu pare absent durant un sopar familiar de classe alta. La situació es complica quan l’actor previst falla i arriba un substitut inesperat que ho embolica tot. Malentesos, mentides i situacions absurdes construeixen una comèdia plena de ritme i humor. Amb una durada de 90 minuts, l’espectacle promet rialles i embolics, sota la direcció de Daniel Anglés i amb text de Susanna Garachana i Jaume Viñas. Diumenge 8 de febrer a partir de les 19h.