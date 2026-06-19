Agenda del cap de setmana a Ponent: 20 i 21 de juny

Tàrrega commemora l’Orgull LGBTIQ+
Tàrrega se suma a la celebració del Dia Internacional de l’Orgull LGBTIQ+ amb una programació d’activitats destinada a reivindicar els drets, les llibertats i la visibilitat del col·lectiu. El programa inclou diverses propostes de sensibilització, cultura i participació ciutadana, amb tallers, arts escèniques i una sessió de conta-contes. El punt àlgid de la celebració arribarà el divendres 19 de juny amb les activitats de l’Orgull de Pople i una rua reivindicativa pels carrers de la ciutat.
La iniciativa està organitzada per l’Ajuntament de Tàrrega i CRUMA, amb l’objectiu de fomentar una societat més inclusiva i diversa. Les activitats volen donar veu al col·lectiu LGBTIQ+ i reivindicar la importància de continuar avançant en la defensa dels drets humans i la igualtat.
Lleida celebra la Festa de la Música amb actuacions gratuïtes
Lleida acollirà una nova edició de la Festa de la Música, una celebració internacional que coincideix amb el 21 de juny, primer dia de l’estiu, i que té com a objectiu apropar la música a tota la ciutadania. La proposta s’emmarca dins del cicle Estiu En Viu i ofereix concerts gratuïts amb la participació d’escoles de música, formacions locals i músics de diferents procedències.
La jornada permetrà gaudir d’actuacions al carrer i espais públics amb l’objectiu de promocionar la pràctica musical i donar visibilitat al talent local. Hi participaran entitats com el Conservatori Ricard Viñes, l’Escola Municipal de Música de Lleida, L’Intèrpret, els Bucs d’Assaig El Mercat i diverses formacions de la ciutat. L’esdeveniment està organitzat per l’Auditori Municipal Enric Granados i l’Ajuntament de Lleida.
Festival Embarca’t a Guissona
Guissona acollirà la quarta edició del Festival Embarca’t, una cita familiar pensada per donar la benvinguda a les vacances escolars amb una jornada plena d’activitats. El festival oferirà un espai segur i creatiu on els més petits seran els protagonistes amb música, animacions, tallers, inflables gegants i diverses sorpreses.
La programació començarà a partir de les 16 hores amb actuacions musicals en directe. El cartell compta amb les actuacions de L’Hora del Pati, Landry, Xiula i Aigua en Gas, en una tarda pensada per gaudir en família. El Festival Embarca’t està organitzat per l’Ajuntament de Guissona i es consolida com una de les propostes familiars destacades de la comarca de la Segarra.
El Magnífic Fest torna a Lleida
El Magnífic Fest celebra la seva cinquena edició a Lleida amb una programació que aposta per la música, l’art i la diversitat cultural amb artistes de l’escena nacional i internacional. El festival oferirà concerts i activitats durant diversos dies, amb actuacions repartides entre diferents espais de la ciutat.
Entre els noms destacats del cartell hi ha Joan Dausà, Lori Meyers, Love of Lesbian, Kitai, Svetlana i The Molotovs. La programació també inclou propostes dins del cicle Magnífic a la Ciutat, amb actuacions al Tocata, Baluard i Hoppers. El festival vol impulsar tant artistes consolidats com talents emergents, convertint Lleida en un punt de trobada per a la música i la cultura. La cinquena edició del Magnífic Fest tindrà lloc del 18 al 20 de juny amb activitats per a tots els públics.