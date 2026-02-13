Alerta per mal temps durant el Carnaval de Lleida: la Paeria revisa els arbres

L'Ajuntament de Lleida està fent tasques preventives de revisió i manteniment de l'arbrat situat al recorregut de la Rua de Carnaval de dissabte a la tarda amb l'objectiu de garantir la seguretat dels participants i assistents. Segons informa la Paeria, aquest divendres l'empresa concessionària del servei de jardineria municipal treballa al carrer Doctora Castells, als Camps Elisis i a l'aparcament de Fira de Lleida, on s'estan retirant branques seques que podrien suposar un risc durant el pas de les carrosses i comparses. A més, al carrer Santa Cecília es talarà de forma urgent un lledoner que, atesa l'acumulació d'aigua dels últims dies i la inclinació que presenta l'arbre, no ofereix prou garanties de seguretat.
La Gran Rua de Carnaval tindrà lloc aquest dissabte a les sis de la tarda. Sortirà des de l'avinguda de les Garrigues/carrer de Santa Cecília, després de la lectura solemne del pregó a càrrec de Sa Majestat Pau Pi. Des d'allà continuarà pel carrer Doctora Castells fins a l'avinguda de l’Estudi General, on girarà i retornarà altre cop per la rambla en direcció als Camps Elisis.
La Rua tornarà a tenir espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda i oferirà un espai tranquil especialment pensat per a les persones que pateixen trastorns de l'espectre autista, a la cruïlla de Santa Cecília amb l'avinguda de les Garrigues. La celebració obligarà a tallar el trànsit a l'avinguda de les Garrigues i el pont Vell a partir de les cinc.
D'altra banda, els actes que s'havien de celebrar dijous i que es van ajornar a causa de l'alerta per vent han estat reprogramats per a aquest dilluns. Són el Carnestoltes al Centre Històric, que es farà a la plaça de l'Ereta a les sis, i la Tupinada popular, el pastís de Carnaval i el Vespreig especial Tupina a partir de dos quarts de set al Pati de les Comèdies.