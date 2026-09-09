Alerten del deteriorament de l’alta velocitat entre Lleida i Barcelona

La Plataforma Avant Catalunya ha denunciat el que considera un «deteriorament continuat» de la qualitat i la fiabilitat del servei d’alta velocitat entre Lleida i Barcelona. L’entitat assegura que la situació s’ha tornat a agreujar aquest dilluns i dimarts, amb diverses incidències operatives i una manca de comunicació per part de l’operadora.
Segons la plataforma, durant aquests dies s’han produït canvis en la configuració dels trens que haurien provocat una reducció de més de la meitat de les places disponibles, sense que, segons denuncien, hi hagi hagut cap «explicació oficial» als usuaris.
A aquesta situació s’hi afegeix un altre problema que, segons els usuaris habituals, es manté en diversos punts del recorregut: les vibracions que es perceben en diferents trams de la línia. La Plataforma Avant Catalunya considera que aquest fenomen està incrementant «de manera preocupant» la sensació d’inseguretat entre els passatgers.
Davant d’aquest escenari, l’entitat reclama a Renfe i al Ministeri de Transports «transparència immediata» sobre les causes dels canvis de material ferroviari i exigeix que es garanteixi el manteniment de l’oferta habitual de places.
La plataforma també reclama actuacions urgents sobre la infraestructura per solucionar les vibracions i recuperar els nivells de seguretat i confort que, segons afirma, hauria de tenir el servei d’alta velocitat.
Finalment, la Plataforma Avant Catalunya demana al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica que s’impliqui de manera activa en la millora d’aquest servei de transport i en la defensa dels interessos dels usuaris que utilitzen habitualment la connexió ferroviària entre Lleida i Barcelona.