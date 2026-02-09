L'empresa torna a operar a l'equipament lleidatà després de quatre anys per portar turistes a Andorra i la Val d'Aran

Uns 120 esquiadors suecs han arribat aquest diumenge a l'aeroport de Lleida-Alguaire amb el primer vol de la temporada d'hivern del turoperador Quality Travel, que ha tornat a operar a l'equipament lleidatà després de quatre anys. L'avió ha aterrat deu minuts abans de les dotze del matí procedent de Göteborg, després d'un viatge d'una durada de tres hores. Posteriorment, els passatgers han agafat el seu equipament per pujar a dos autocars amb destí a Andorra, on passaran una setmana de vacances. La intenció dels turistes és gaudir de la gastronomia, el bon temps i els grans gruixos de neu que han caigut enguany a les estacions d'esquí de la Val d'Aran i del país veí. Els vols es repetiran cada diumenge fins el 22 de març.
L'avió de la companyia Smartwings ha aterrat deu minuts abans de l'hora prevista a l'aeroport de Lleida-Alguaire, prop de les dotze del matí, d'on han baixat desenes de turistes procedents del país escandinau seduïts pel bon temps, la gastronomia i els gruixos de neu que acumulen les estacions d'esquí. "Aquí hi ha millors pistes, més llargues", ha explicat la Marina, una de les passatgeres del vol, qui anirà a esquiar a Andorra després de la recomanació d'uns amics.
Un altre dels turistes, el Pavel, ha destacat els que un dels beneficis de viatjar en un aeroport petit és la facilitat logística. "Només hem trigat cinc minuts a agafar l'equipatge des que hem sortit de l'avió i un a arribar fins a l'àrea de sortida", ha explicat. Aquest ciutadà de Göteborg també ha dit que "he sentit que enguany hi ha molta neu i esperem que sigui una setmana agradable per esquiar", ha conclòs.
Per la seva banda, el director de l'aeroport de Lleida-Alguaire, Xavier Gómez, s'ha mostrat content per recuperar la línia de vols amb Quality Travel, després d'una aturada des de l'any 2022. "Avui venen de Göteborg, però en les pròximes setmanes vindran viatgers de Linköping o Kalmar, entre altres", ha indicat. És el segon any consecutiu que a l'aeroport de Lleida-Alguaire operen vols amb esquiadors després que l'any passat ho fes la firma polonesa Itaka a través de la companyia Polish Airlines. Així mateix, entre el 2011 i el 2018 ho va fer l’empresa britànica Neilson a través de Thomas Cook.