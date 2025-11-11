Augmenten els sagraments administrats pel Bisbat de Lleida el 2024, tot i la davallada en confirmacions

El Bisbat de Lleida va registrar durant el 2024 un increment en el nombre de sagraments administrats respecte a l’any anterior. Segons les dades facilitades per la diòcesi, es van celebrar un total de 1.073 cerimònies religioses, amb un augment notable en baptismes, primeres comunions i matrimonis. Concretament, es van oficiar 397 baptismes (39 més que el 2023), 420 primeres comunions (26 més) i 83 matrimonis (4 més). En canvi, les confirmacions van disminuir fins a 173, és a dir, 51 menys que l’any anterior.
En l’àmbit econòmic, el Bisbat va ingressar poc més de 4 milions d’euros, 31.700 menys que el 2023, evidenciant una lleugera pèrdua de capacitat financera. D’aquesta quantitat, 699.075 euros provenen dels fidels, 2 milions del Fons Comú Interdiocesà, 156.378 d’ingressos patrimonials i 1,08 milions de subvencions. Les despeses pràcticament s’equiparen als ingressos, destacant 1,1 milions per retribuir el clergat, 702.494 euros per a accions pastorals i assistencials, 326.325 per al personal laic i 1,2 milions per a la conservació d’edificis religiosos.
Pel que fa a la tasca social, la diòcesi va atendre 14.695 persones a través de 14 centres. D’aquestes, 7.108 patien situacions de pobresa, 4.192 eren gent gran, malalts o persones amb discapacitat, 1.027 migrants i refugiats, i 191 menors o joves. A més, 2.118 persones van rebre suport per afavorir la inserció laboral. En total, 652 voluntaris de Càritas van donar atenció a 12.009 persones durant el 2024.
En l’àmbit educatiu, el Bisbat manté dotze centres concertats amb 9.650 alumnes i 700 docents, consolidant la seva presència en la formació cristiana. Pel que fa a l’activitat missionera, el 2024 hi havia dos missioners en actiu, i en matèria patrimonial, es van registrar 18 béns immobles d’interès cultural i set projectes de construcció o rehabilitació.