Castellciutat tallarà diumenge l'N-260 per exigir un pas de vianants reclamat des de fa 16 anys

Els veïns i veïnes de Castellciutat, nucli integrat al terme municipal de la Seu d'Urgell (Alt Urgell), tallaran aquest diumenge, 6 de setembre, la carretera N-260 per exigir la construcció “urgent” d'un pas de vianants a la vila.
La concentració tindrà lloc a la tarda, a partir de les 18.30 hores, al punt quilomètric 229, davant del Garatge Robert. Amb la mobilització, el veïnat vol denunciar que aquest tram de travessia urbana de l'Eix Pirinenc no compta amb cap pas de vianants regulat, una mancança que consideren un problema greu de seguretat.
La reivindicació està documentada, com a mínim, des del 2010, quan ja es reclamava la instal·lació d'un pas de vianants i d'un sistema semafòric per travessar la carretera amb garanties.
L'Ajuntament de la Seu d'Urgell va aprovar inicialment un nou projecte per executar aquesta infraestructura, amb un pressupost de 69.892,83 euros (més IVA), just ara fa dos anys. Les obres encara no han començat, ja que l'execució està pendent que es resolgui el rebuig d'un dels propietaris afectats.
Per això, els convocants reclamen a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell que assumeixi el lideratge de la situació i fixi un calendari públic i concret per a la licitació i l'execució de les obres.