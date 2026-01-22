Condemnat a 6 anys de presó per intentar matar un home a ganivetades a Lleida

L'Audiència de Lleida ha condemnat a 6 anys de presó un home acusat d'intentar matar-ne un altre al barri de Pardinyes de Lleida el juliol del 2023. El processat ha reconegut els fets aquest dijous arran d'un pacte de conformitat entre la defensa, la fiscalia i l'acusació particular. La sentència, que ja és ferma, condemna l'home a 5 anys de presó per temptativa d'homicidi i a 1 any de presó per les amenaces que va proferir a la parella del ferit. A més, haurà de pagar 440.000 euros d'indemnització a la víctima, a qui han reconegut la incapacitat absoluta. Inicialment, el processat s'enfrontava a 10 anys de presó. D'altra banda, l'agredit ha quedat absolt dels delictes lleus de lesions i amenaces que li atribuïen inicialment.
Els fets es van produir la matinada de l'1 de juliol del 2023 al carrer Xavier Puig i Andreu quan els dos individus van començar a discutir, presumiblement per un tema de trànsit. Segons la Fiscalia, van agafar dels respectius vehicles una navalla i un cable elèctric, i es van amenaçar entre si amb expressions de mort. L'individu que duia la navalla va clavar quatre ganivetades a l'altre home al coll i a l'esquena, segons el ministeri públic.
Posteriorment, el processat hauria intentat atacar la parella de l'home ferit, però la dona es va refugiar al vehicle. L'individu va colpejar les llunes del cotxe amb la navalla i va fugir cap a casa, on va ser arrestat pels Mossos d'Esquadra. La víctima la van evacuar en estat crític a l'Hospital Arnau de Vilanova i més tard la van derivar a l'Hospital Vall d'Hebron, on va ser intervingut. L'home va trigar més d'un any i mig a recuperar-se de les ferides, que li han ocasionat seqüeles.
Inicialment, la Fiscalia sol·licitava per al processat 10 anys de presó per temptativa d'homicidi i amenaces. Finalment, arran de l'acord de conformitat la condemna s'ha reduït fins als 6 anys de presó. Per contra, la petició inicial d'indemnització, 421.000 euros, s'ha incrementat fins als 440.000. La sentència també imposa al condemnat una ordre d'allunyament de 200 metres durant 5 anys respecte de l'home agredit i de 4 anys respecte de la dona a qui va amenaçar. L'acusat es trobava en presó preventiva.