Continuen els treballs per reparar la fuita d'aigua a la presa de Rialb

Els treballs per segellar la fuita d’aigua detectada a l’entorn de la presa de Rialb, a la comarca de la Noguera, avancen amb normalitat i se centren en una zona concreta on es considera que s’ha produït la filtració. Així ho ha informat la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), que coordina les tasques tècniques.

Aquest divendres s’ha reunit el Comitè Tècnic del Pla Inuncat per fer seguiment de les mesures adoptades i valorar l’evolució de la situació. Protecció Civil manté activada l’alerta preventiva en fase d’escenari 1, tot i que ha reiterat que no hi ha cap risc per a la població ni per a l’explotació habitual de la infraestructura.

Els municipis situats entre els embassaments de Rialb i Riba-roja han estat informats puntualment de la situació i de les actuacions previstes.