Creix la pressió sobre el govern de Balaguer per la crisi interna a la Paeria

Els representants dels treballadors de la Paeria de Balaguer i de l’Institut Municipal de Progrés i Cultura (IMPiC) han fet un pas més en les seves reivindicacions i han carregat contra la gestió de l’equip de govern. En un comunicat conjunt, asseguren que diversos problemes que arrosseguen des de fa anys continuen sense resposta i alerten que la manca de solucions està repercutint tant en les condicions laborals de la plantilla com en el funcionament dels serveis municipals.
Una de les principals preocupacions és la situació de la Guàrdia Urbana. Els comitès denuncien que el projecte de la nova comissaria continua encallat i que els agents segueixen treballant en unes instal·lacions que consideren inadequades. També alerten que la plantilla és insuficient per cobrir tots els serveis amb normalitat, fet que obliga a recórrer de manera habitual a hores extraordinàries i incrementa la càrrega de treball dels efectius.
Els representants sindicals també critiquen que no s’hagin resolt les reivindicacions relacionades amb les condicions econòmiques dels policies municipals quan es troben de baixa mèdica o durant els períodes de vacances, una situació que, segons afirmen, fa temps que genera descontentament entre els agents.
Les queixes, però, van més enllà de la policia local. Els comitès asseguren que les brigades municipals funcionen des de fa mesos sense una direcció efectiva que coordini el dia a dia dels equips, una circumstància que, al seu entendre, dificulta la planificació dels treballs i repercuteix en el manteniment de la ciutat.
A tot plegat hi afegeixen el bloqueig de dues negociacions que consideren essencials: la renovació del conveni col·lectiu i la Valoració de Llocs de Treball (VLT). Segons denuncien, cap dels dos processos ha avançat al ritme necessari i la plantilla continua esperant una actualització de les seves condicions laborals.
Els representants dels treballadors també aprofiten el comunicat per posar com a exemple la celebració de la Transsegre. Asseguren que la festa només va poder desenvolupar-se amb normalitat gràcies a l’esforç extraordinari dels empleats municipals, que van assumir més de 300 hores extres entre la Guàrdia Urbana, les brigades, els serveis de neteja, jardineria i altres departaments. Consideren que aquesta situació evidencia una manca de planificació i una insuficient dotació de personal.
Per tot això, exigeixen al govern municipal que deixi de posposar les decisions pendents i concreti un calendari de mesures per resoldre els conflictes oberts. Defensen que la plantilla necessita recursos, estabilitat organitzativa i unes condicions laborals adequades per garantir uns serveis públics de qualitat.
La Paeria rebutja les acusacions i reivindica la feina feta
L’equip de govern ha respost al comunicat assegurant que manté oberta la via del diàleg amb la representació sindical i que diverses de les qüestions plantejades ja s’estan treballant.
Pel que fa a la Transsegre, el consistori ha volgut reconèixer la implicació dels treballadors municipals, especialment dels professionals de l’Àrea d’Obres i Serveis, per fer possible el desenvolupament de la festa.
Sobre la Guàrdia Urbana, la Paeria afirma que el relat dels comitès és incomplet i sosté que durant el dispositiu de la Transsegre alguns agents convocats no es van presentar als serveis previstos, fet que va obligar a requerir el suport dels Mossos d’Esquadra.
Finalment, el govern municipal defensa que la negociació de la Valoració de Llocs de Treball continua activa i recorda que la documentació corresponent ja ha estat lliurada als sindicats. També ha anunciat que aquesta setmana es reunirà la Mesa de la Guàrdia Urbana per abordar les qüestions plantejades pels representants dels treballadors.