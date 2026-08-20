Denuncien el «col·lapse» del sistema de cites d'estrangeria a Lleida i reclamen solucions

L'Associació Afroequatoguineana d'Integració Sociocultural (AFICU) ha denunciat aquest dijous davant la subdelegació del govern espanyol a Lleida el "col·lapse" del sistema de cites prèvies per a tràmits d'estrangeria. Critiquen que les cites que es donen a Lleida, però també al conjunt de Catalunya, són insuficients i això fa endarrerir fins a onze mesos uns tràmits que n'haurien de durar tres. El procés afecta persones que han de renovar el seu permís de residència o treball i les que l'obtenen per primera vegada a través de la regularització extraordinària.
L'entitat afirma que la falta de cites prèvies d'estrangeria disponibles s'ha accentuat amb la regularització extraordinària de migrants i atribueix aquesta manca a una falta de planificació i de finançament de les oficines d'estrangeria per part del govern espanyol. Des d'AFICU, el seu vicepresident, Gerardo Obiang, remarca que el "col·lapse" afecta persones que ja porten temps vivint i treballant al país, així com d'altres que fa poc han obtingut una resolució favorable per fer-ho. "L'Estat reconeix el dret de milers de persones de viure a Espanya i després impedeix exercir-lo", ha indicat.
Els tràmits per renovar o obtenir per primer cop el permís de residència o feina impliquen tres tràmits consecutius obligatoris. Primer cal sol·licitar la resolució i esperar-la -dins un termini legal de tres mesos que es pot allargar el doble de temps-, obtenir una cita per a la presa d'empremtes digitals, i aconseguir una altra cita per recollir la targeta física. Aquest procés es pot allargar entre deu i onze mesos, segons denuncia AFICU.
El principal problema que assenyala l'entitat és el retard en l'obtenció dels tràmits i tot el que això implica pel que fa a poder mantenir o accedir a una feina, a l'habitatge o al compte bancari. "No podem exercir els nostres drets i quan pots ja has hagut de patir moltes conseqüències i has hagut de perdre un treball o estàs al carrer perquè no has pogut firmar un contracte de lloguer. És insostenible i cada dia és pitjor", ha citat el secretari d'Organització i Comunicació d'AFICU, Domingo Morales Bacale.
Dues solucions per reduir l'espera
Per tot plegat, des d'AFICU proposen dues mesures que consideren que es poden aplicar de manera immediata i que poden ajudar a solucionar la situació actual. Per una banda, reclamen que el document de resolució ja incorpori la data de la cita per a la presa d'empremtes de manera automàtica i que, un cop realitzada, sigui la pròpia administració qui notifiqui d'ofici la cita per recollir la targeta.
D'altra banda, reclamen que mentre duri tot el procés, s'expedeixi un document provisional amb plens efectes jurídics perquè la persona no caigui en un buit administratiu que l'impedeixi accedir a una feina o habitatge. Per mostrar el seu malestar, l'entitat ha compartit un vídeo de denúncia a les xarxes socials. També ha anunciat una reunió amb altres entitats implicades, com FOCCS, CGT, CCOO o Fruita amb Justícia Social, per decidir conjuntament les pròximes accions a portar a terme.