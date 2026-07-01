L'AMIC denuncia el «retard» per respondre a les sol·licituds de la regularització de migrants

L'Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya (AMIC), vinculada a UGT, ha avisat del "retard" de l'administració a l'hora de respondre a les sol·licituds de la regularització extraordinària de migrants. En una roda de premsa aquest dimecres des de la seu del sindicat a Barcelona, la directora de l'AMIC, Mariana Isla, i la seva presidenta, Eva Gajardo, han presentat l'informe de balanç de la campanya "Regularitza't", d'assessorament a migrants per al procés. Fins ara només s'ha admès a tràmit el 34% dels 1.730 expedients que l'AMIC ha presentat, una xifra que s'ha d'actualitzar els pròxims dies.
Des que l'AMIC va iniciar la campanya al febrer -abans que el reial decret de la regularització entrés en vigor, a l'abril-, l'associació ha atès 8.414 migrants i ha presentat 1.730 expedients, dels quals només n'ha rebut l'admissió a tràmit de 592. Isla i Gajardo, directora i presidenta de l'associació -respectivament- han detallat que els migrants menors d'edat representen el 19% del total d'expedients presentats des de l'entitat. A més, una de cada tres persones els ha presentat en unitat familiar, i un 52% del total de migrants atesos són dones. L'associació també ha detallat que s'han fet 86.146 consultes des de la seva web.
Pel que fa als països de procedència de les de qui l'AMIC n'ha presentat l'expedient, Colòmbia en representa el 31%. La segueixen el Perú (16%), Hondures (9%), Veneçuela i Marroc (6%). Sobre la distribució territorial en funció del seu lloc de residència, el 69% de migrants són de la resta de la demarcació de Barcelona, i un 13,37% són de la capital catalana.
El "problema" de la TIE
El document del padró no és obligatori per obtenir la regularització extraordinària, d'acord amb el reial decret que l'Estat va aprovar l'abril. Però la Policia Nacional el podria reclamar a les comissaries quan els migrants hi vagin per posar la seva empremta dactilar per tal d'obtenir la targeta d'identitat d'estranger (TIE). És en aquest sentit que des d'AMIC-UGT ja han advertit que aquesta situació serà "un problema". "Ens hem d'avançar per trobar-hi alguna solució", ha subratllat Isla, que ha matisat que des de l'associació no han atès gaires persones sense padró, si bé sí que n'hi ha.
L'AMIC-UGT ha instat el Ministeri d'Interior a donar instruccions a la policia espanyola perquè mantinguin que el padró no és un requisit per tal d'obtenir la TIE, d'acord amb el reial decret sobre la regularització extraordinària. A més, l'associació també ha reclamat que els ajuntaments facilitin el padró sense reclamar cap domicili fix: "Això obriria portes", ha valorat Isla, que també ha alertat que les cites disponibles a les comissaries seran "un altre problema".
Les entitats socials d'Obrim Fronteres i la Taula del Tercer Sector ja van advertir d'aquest "problema" del requisit del padró, en declaracions a l'ACN. Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona ha redirigit aquesta situació a la delegació del govern espanyol.
A banda de la targeta TIE, des de l'AMIC-UGT també han detectat altres "dificultats" durant el període de sol·licitud de la regularització, com ara que l'informe de vulnerabilitat era un document "nou no previst" en els esborranys previs. També han criticat el "bloqueig" per la carta de la Seguretat Social, així com el "desconeixement i reticències" de les empreses per facilitar els tràmits. Finalment, també han subratllat les "dificultats" per aconseguir cita a la Policia i el "mercadeig" de les cites.
CCOO exigeix "recursos suficients"
Per la seva banda, CCOO de Catalunya ha exigit "esforços" per dotar de més recursos a l’administració i agilitzar els procediments d'estrangeria. El sindicat també ha reclamat mantenir la continuïtat laboral de les persones migrants i implementar polítiques efectives d'ocupació. A través d'una nota de premsa d'aquest dimecres, han instat les administracions implicades a "implementar de forma urgent actuacions estructurals" perquè les persones puguin accedir i mantenir un lloc de treball i no es vegin "abocades a la irregularitat sobrevinguda".
Tal com ha afegit el sindicat, centenars de milers de persones estan a l’espera de la resolució de la seva primera autorització de treball. Així, CCOO considera "imprescindible" que aquestes peticions es resolguin de forma "eficient" perquè puguin accedir al mercat de treball.
"Si aquesta primera etapa ha estat marcada per la saturació dels serveis d’atenció, la segona fase representa un punt d'inflexió en la responsabilitat política per garantir el dret a l’accés a una bona administració", ha insistit el sindicat. En aquesta línia, CCOO ha reclamat un "reforç" dirigit a absorbir l’alta demanda de sol·licituds que condueixi a l’àgil tramitació dels procediments. Així, ha demanat "la dotació dels recursos necessaris" a les administracions implicades, incloent-hi la millora de les condicions laborals de les seves plantilles.