El nou CAP Almenar estarà enllestit a la primavera

Les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària (CAP) Almenar, al Segrià, avancen a bon ritme i es preveu que estiguin finalitzades al mes de febrer de 2026. Posteriorment, caldrà equipar les instal·lacions. Els treballs van començar el setembre de l'any passat amb l'objectiu de traslladar-hi tota l'activitat del centre actual, malmès i amb greus deficiències estructurals d'espai. A l'exterior, ja s'han finalitzat els treballs de coberta i de façana cara vista, i en els pròxims mesos es col·locarà la fusteria exterior. A l'interior, s'ha pavimentat el terra i compartimentat els espais i actualment s'està acabant de passar totes les instal·lacions. El futur centre donarà servei a 9.800 persones.
En una visita d'obres, la gerent de la Regió Sanitària Lleida, Rosa Maria Pérez, ha remarcat que "disposar d'aquest nou equipament suposarà una millora més que notable tant per als professionals, com per a la població de l'àrea bàsica, que gaudiran d'unes instal·lacions més confortables i adaptades a les noves necessitats assistencials. A més, donaran cabuda als nous rols professionals que s'han incorporat a l'equip els últims anys, com ara fisioterapeuta, dietista-nutricionista o referent de benestar emocional".
L'obra és finançada amb fons del Pla de millores d'infraestructures d'Atenció Primària (MINAP) del Ministeri de Sanitat i té un cost total aproximat de 3,3 milions d'euros, entre l'obra (2,1 milions d’euros) i les instal·lacions (1,2 milions d'euros). D'altra banda, els treballs d'urbanització dels carrers adjacents, a càrrec de l'Ajuntament d'Almenar, començaran en les pròximes setmanes.
El futur centre, propietat del Servei Català de la Salut, substituirà l'actual per donar servei a les 9.800 persones que viuen als municipis de l'ABS Alfarràs-Almenar, gestionada per l'Institut Català de la Salut (ICS). A més d'Almenar, el CAP és el centre de referència per als usuaris dels municipis d'Alguaire, Alfarràs, Algerri i Ivars de Noguera, que disposen dels seus respectius consultoris locals. L'any passat, els professionals d'aquest equip d'atenció primària van fer unes 119.590 visites.