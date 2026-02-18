El restaurant Sisè de Lleida aconsegueix el seu primer Sol Repsol

La gastronomia de Ponent suma un nou reconeixement de pes. El restaurant Sisè, situat a l’avinguda de l’Estudi General de Lleida, ha estat distingit amb 1 Sol de la Guía Repsol en la gala celebrada a Tarragona. És l’únic establiment de la demarcació que ha obtingut aquesta distinció en l’edició 2026.
Al capdavant del projecte hi ha el jove xef Àngel Esteve, que consolida així una proposta gastronòmica basada en el producte de proximitat, la tècnica contemporània i una mirada creativa arrelada al territori. El reconeixement situa el Sisè en el mapa culinari estatal i reforça el paper de Lleida com a plaça emergent dins l’alta cuina catalana.
Un salt qualitatiu per a la cuina de Ponent
El Sisè és un dels onze restaurants catalans que s’estrenen enguany amb 1 Sol. L’entrada a l’univers Repsol suposa avalar una trajectòria marcada per la coherència culinària, el respecte pel producte i una experiència gastronòmica cuidada de principi a fi.
Amb les noves incorporacions, la Guia Repsol 2026 reuneix 808 restaurants distingits amb Soles a tot l’Estat: 46 amb Tres Soles, 173 amb Dos Soles i 589 amb Un Sol. A més, 1.605 establiments formen part de la categoria Restaurants Guía Repsol, ampliant un ecosistema gastronòmic que aposta per la diversitat i l’excel·lència.