El Segrià torna a superar els 40 graus i es prepara per al pitjor episodi de calor de la setmana

La calor extrema continua colpejant amb força el Segrià. Diversos municipis de la comarca han tornat a superar aquest dilluns la barrera dels 40 graus, en el segon dia de l’onada de calor que afecta Catalunya i que, segons les previsions, arribarà al seu punt àlgid aquest dimecres.
Les dades del Servei Meteorològic de Catalunya situen Lleida entre les localitats més caloroses del país, amb una temperatura màxima de 41 graus. També han superat els 40 graus Torres de Segre i Seròs, amb 40,3 graus, i Gimenells, on els termòmetres han arribat als 40,2. Tot plegat confirma que el Segrià continua sent una de les zones més castigades per aquest episodi de temperatures excepcionalment elevades.
El Meteocat preveu que la situació encara s’agreugi durant les pròximes hores. Per a dimarts ja s’ha activat un avís de perill molt alt per calor intensa a Ponent, mentre que dimecres s’espera el moment més crític de l’episodi, amb un avís de nivell màxim en bona part de Catalunya i temperatures que podrien tornar a superar àmpliament els 40 graus en diversos municipis del Segrià.
La persistència de la calor també incrementa el risc d’incendi forestal. Protecció Civil ha ampliat el nombre de municipis amb risc extrem de foc, activant restriccions d’accés al medi natural en diverses zones del país. Les autoritats insisteixen en la necessitat d’extremar les precaucions, evitar les activitats a les hores de màxima insolació i mantenir una bona hidratació, especialment entre la població més vulnerable.
Aquest episodi correspon a la segona onada de calor de l’estiu i mantindrà les temperatures molt per sobre dels valors habituals, almenys, fins dijous.