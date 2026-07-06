El Segrià afronta la segona onada de calor fregant els 40 graus

El Segrià ha tornat a situar-se aquest diumenge entre les comarques més castigades per la calor en el primer dia de la segona onada de calor de l’estiu. Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Seròs ha registrat una temperatura màxima de 39,7 graus, una de les més altes del país, mentre que a Alcarràs els termòmetres han arribat als 38,7 graus.
Només Vinebre, a la Ribera d’Ebre, i Espolla, a l’Alt Empordà, han igualat o superat aquests valors, amb màximes de 39,9 graus. A Cabanes, també a l’Alt Empordà, s’han registrat 39,7 graus, mentre que a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, la temperatura ha assolit els 39,3 graus.
La situació s’intensificarà aquest dilluns, quan el Meteocat preveu que la calor sigui encara més extrema. Les previsions indiquen que en diversos punts de la plana de Lleida, entre els quals el Segrià, les temperatures màximes podrien superar els 40 graus. Per aquest motiu, hi ha avisos per calor intensa en 18 comarques catalanes.
El Servei Meteorològic de Catalunya assenyala que els dies més crítics de l’episodi seran dilluns i dimarts. A banda de les màximes extremes, les nits també seran especialment caloroses, amb temperatures mínimes que no baixaran dels 20 graus a bona part del país i que, en alguns sectors del litoral i el prelitoral, es mantindran per sobre dels 25 graus.