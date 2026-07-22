Els bombers de Lleida renuncien a les hores extra per reclamar més personal

Els parcs de Bombers de la Generalitat de les regions d’Emergències de Lleida i del Pirineu s’han afegit a la mobilització que el cos manté arreu de Catalunya per exigir millores estructurals al servei. La protesta, impulsada per l’Assemblea de Bombers i amb el suport de diversos sindicats, entre ells la CGT, consisteix principalment a deixar de cobrir de manera voluntària hores extraordinàries i determinats reforços operatius.
La decisió afecta els parcs de Balaguer, Cervera, Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Pont de Suert, la Seu d’Urgell, Sort i Tremp. Segons la CGT, la iniciativa ja ha estat secundada per la pràctica totalitat dels parcs professionals i especialitats operatives del país.
El col·lectiu denuncia que el funcionament ordinari del servei fa anys que depèn de la disponibilitat dels mateixos bombers per assumir hores extra voluntàries. Consideren que aquesta situació evidencia un dèficit crònic de plantilla i reclamen que l’Administració adopti mesures que garanteixin una cobertura estable sense haver de recórrer constantment al voluntarisme dels professionals.
Entre les principals reivindicacions hi ha l’increment d’efectius, una aplicació més estricta de la normativa de prevenció de riscos laborals i protocols més exigents per protegir el personal de l’exposició a substàncies tòxiques i contaminants després de les intervencions. També han decidit no assumir els serveis de reforç coneguts com a M0 i M1 mentre no es desencalli la negociació amb el Departament d’Interior.
Les conseqüències de la protesta ja s’han deixat notar en diferents punts del territori. Durant aquest mes de juliol, els parcs de Balaguer, Cervera, Mollerussa i Tremp han hagut de suspendre temporalment l’activitat en algunes jornades per manca de personal. En altres casos, com els de Lleida, Sort, Pont de Suert o la Seu d’Urgell, els equips han treballat amb una dotació inferior a la considerada òptima per afrontar les emergències.
Segons la CGT, la mobilització també compta amb el suport de comandaments intermedis del cos. El sindicat assegura que fins i tot hi ha hagut dies en què no s’ha pogut cobrir la figura del sotscap territorial, una responsabilitat especialment rellevant en la coordinació dels incendis forestals.
Les mesures de protesta van començar a aplicar-se a principis de juliol i han estat ratificades en una consulta interna oberta entre el 18 i el 25 de juliol. Els representants dels bombers asseguren que continuen disposats a negociar amb el Departament d’Interior, però adverteixen que mantindran la mobilització fins que hi hagi compromisos concrets per reforçar la plantilla, millorar les condicions laborals i garantir un model d’emergències que no depengui de manera sistemàtica de les hores extraordinàries.