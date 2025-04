Els generadors mantenen la ramaderia del Pirineu durant l'apagada elèctrica

L'activitat ramadera al Pirineu ha pogut continuar gràcies als generadors d'energia que moltes explotacions tenen instal·lats. Aquests dispositius han permès mantenir el subministrament durant l'apagada elèctrica que ha afectat la península Ibèrica aquest dilluns. Joan Guitart, coordinador de les Comarques de Muntanya d'Unió de Pagesos, ha indicat que tot i els talls de llum, sovint causats per condicions meteorològiques extremes, els ramaders estan "preparats" per afrontar aquests imprevistos. "Ens hem acostumat a les ajudes que arriben tard, així que ens gestionem nosaltres mateixos", ha dit. Algunes granges sense generadors han patit problemes greus, com l'aturada de la munyida durant dotze hores.

Guitart ha explicat que, tot i l'impacte inicial, els ramaders han actuat ràpidament. La seva granja, per exemple, va posar en marxa el grup electrogen per evitar que caigués el sistema informàtic que controla la producció. En altres explotacions sense recursos per generar energia alternativa, ha calgut esperar el retorn del subministrament convencional. Això, especialment per a les vaques, pot tenir greus conseqüències, com malalties o una menor producció de llet.

Laia Angrill, responsable de Polítiques de Muntanya d'Unió de Pagesos, ha destacat la col·laboració entre ramaders, que han compartit els generadors per garantir la continuïtat de l'activitat. Segons ella, el sector ramader és "resilient" i sap gestionar crisis com aquesta.