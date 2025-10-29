Els Premis Literaris de Lleida 2025 reben un rècord de 105 originals, 26 d'assaig i 79 de poesia

Un total de 105 obres originals, una xifra rècord, opten enguany als Premis Literaris que convoquen l'Ajuntament de Lleida i l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) de la Diputació de Lleida. Són 39 originals més respecte als 66 de l'edició passada, dels quals 26 s'han presentat al 42è Premi d'assaig Josep Vallverdú i 79 al 30è Premi de poesia Màrius Torres. Cadascun dels premis està dotat en 9.000 euros i els guanyadors es donaran a conèixer en un acte a la Seu Vella de Lleida el 21 de novembre a les set del vespre. La gala servirà, també, per commemorar els 150 anys del naixement del pianista lleidatà Ricard Viñes amb la proposta escènica 'Màrius Torres, el poeta que tocava el piano / Ricard Viñes, el pianista que escrivia versos'.
Fins a 105 originals s'han presentat als Premis Literaris 2025, una xifra que representa un increment del 60% respecte al 2024. El director de l'IEI, Andreu Vàzquez, ha subratllat que aquest interès constata la rellevància dels premis a la ciutat i al conjunt dels Països Catalans. I és que en el cas del premi d'assaig, els originals presentats provenen de Catalunya i el País Valencià, mentre que els del guardó de poesia provenen de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la resta de l'Estat i l'estranger.
Per la seva banda, la regidora de Cultura de la Paeria, Pilar Bosch, ha constat que l'èxit dels premis "va creixent cada any" i que el fet que cada cop més escriptors s'hi presentin "reiteren la importància que tenen els creadors literaris de la nostra ciutat i també la importància que s'ha de donar a tots aquells artistes que, en el seu moment, es van generar un lloc al món" com van ser, per exemple, Ricard Viñes i Màrius Torres, motiu pel qual ha dit que "les institucions seguim i seguirem apostant per la creació literària i per donar els llocs que mereixen els autors".
Respecte a la composició dels jurats, el del Premi Josep Vallverdú estarà format per Ignasi Aldomà, Anna Ballbona, Gabriella Gavagnin, Joan Roig i Ramon Sistac, mentre que el del Premi Màrius Torres el conformen Josep Borrell, Teresa Colom, Àngels Gregori, Jordi Julià i Anna Pantinat --en substitució de Jordi Virallonga, que havia exhaurit els cinc de permanència al jurat--.