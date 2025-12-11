La Paeria presenta un pressupost de 269 milions per al 2026, el més alt de la seva història recent

L’Ajuntament de Lleida ha fet pública la seva proposta de pressupost per al 2026, que ascendeix a 269 milions d’euros, un 16% més que l’any anterior. L’increment prové principalment de la partida d’inversions, que es dobla i arriba als 63 milions, gran part dels quals es finançaran a través de fons i cooperació amb altres administracions.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, ha remarcat que el full de ruta del govern municipal pivota sobre tres grans eixos: noves oportunitats per a la ciutadania, seguretat i manteniment de l’espai públic. Entre les actuacions destacades, hi figuren les obres per prevenir inundacions al riu Segre, la construcció d’un centre per a temporers, l’inici del pla de rehabilitació del Centre Històric i el projecte de transformació del barri de la Mariola. Larrosa s’ha mostrat “optimista” pel que fa a les converses iniciades amb els grups municipals per aconseguir suports als comptes.
Nous projectes i reforç de serveis municipals
Acompanyat de la regidora de Bon Govern, Carme Valls, Larrosa ha desgranat les principals inversions previstes. Entre elles, ha subratllat la reforma integral del barri de la Mariola, amb la previsió de generar 5.000 metres quadrats de sostre nou, i el desplegament del pla integral del Centre Històric. També s’impulsaran projectes com la Casa Lila, enfocada a l’atenció integral de les dones, la recuperació del xalet dels Camps Elisis i la remodelació de la passarel·la del Liceu Escolar. A més, es crearà un equip específic per agilitzar els processos de licitació municipal.
Cinc grans eixos d’actuació
Els pressupostos es basen en cinc àmbits prioritaris: benestar i igualtat, habitatge, transformació urbana, seguretat i promoció econòmica.
Benestar i cohesió social: 65 milions d’euros, un 24% del total, es destinaran a millorar instal·lacions esportives, com els camps de futbol de la Bordeta, Balàfia o Pardinyes, i els pavellons de Cappont. També s’invertiran 1,5 milions en centres sènior i 17,4 milions en programes d’acció social, amb un nou contracte del Servei d’Atenció Domiciliària, mesures de suport a persones vulnerables i la construcció d’un segon alberg per a temporers.
Habitatge: La Paeria hi dedicarà 7,2 milions d’euros, amb l’objectiu de pal·liar la tensió del mercat immobiliari. Larrosa ha fixat l’objectiu d’“equilibrar el parc d’habitatges en un any i mig”. Actualment hi ha 400 habitatges assequibles en marxa, dels quals més de 400 corresponen a la regeneració de la Mariola.
Transformació urbana: Amb 95 milions d’euros, aquest és el bloc amb més pes dins el pressupost. Inclou el nou contracte de neteja urbana (que creix en 3,5 milions), la millora del servei d’aigua i del Pla de Camins de l’Horta, i actuacions de protecció davant inundacions al riu Segre, especialment a Cappont. També s’hi sumen la creació del nou parc de Sant Martí i projectes verds per valor d’1,6 milions. En mobilitat, s’incorporarà una línia d’autobús nocturn, quatre nous vehicles elèctrics i nou punts de recàrrega.
Seguretat: Amb una dotació de 21 milions (7,8%), el govern municipal preveu reforçar la Guàrdia Urbana, crear una unitat especialitzada en violència de gènere i ampliar els recursos tecnològics de prevenció.
Promoció econòmica: Els 27 milions destinats a aquest àmbit serviran per impulsar el creixement industrial i comercial. Es vol ampliar el sòl empresarial al polígon del Segre, rehabilitar espais patrimonials i transformar el Mercat del Pla en un centre cooperatiu, a més de condicionar l’edifici de l’Agro Living Lab al Parc de Gardeny.
“Uns comptes per fer avançar la ciutat”
Larrosa ha defensat que els nous pressupostos són “una eina per accelerar la transformació urbana de Lleida i respondre a les necessitats socials”. Tot i que encara no compta amb el suport tancat de l’oposició, s’ha mostrat convençut que “els grups sabran reconèixer l’abast i la coherència del projecte”.