Entitats ecologistes recorren l’autorització per ampliar la planta de Tracjusa a Juneda

Les entitats Ipcena, Ecologistes de Catalunya, La Banqueta de Juneda i la plataforma Aturem la incineradora a Juneda han presentat recursos de reposició contra l’autorització concedida per la Generalitat per ampliar el projecte de la planta Tracjusa, a Juneda, destinada al tractament de dejeccions ramaderes i a la producció de biometà.
Les organitzacions consideren “inadmissible” l’increment de la capacitat de tractament de residus que comporta l’autorització i qüestionen que el projecte pugui assumir unes 100.000 tones anuals addicionals respecte de les 145.000 tones que, segons indiquen, té autoritzades des de l’any 2021.
En un comunicat, les entitats també han denunciat una situació d’“indefensió”, ja que asseguren que la Generalitat no els ha notificat formalment la resolució, tot i considerar-se part interessada en el procediment.
Més capacitat per tractar residus orgànics
L’ampliació autoritzada pel Govern modifica la capacitat de tractament de la instal·lació. Segons va explicar Gap Cooperativa, impulsora del projecte, a principis d’agost, la nova autorització permet passar d’un tractament d’aproximadament 100.000 tones anuals de residus orgànics a 135.000 tones.
Paral·lelament, la planta mantindrà unes 80.000 tones anuals de dejeccions ramaderes procedents de les explotacions vinculades a la cooperativa.
El projecte també preveu incrementar fins a 55.000 tones anuals el volum d’altres residus que es tractaran a les instal·lacions. Aquests materials els ha d’aportar el Grup Griñó i estan destinats a reforçar la producció de biogàs, que posteriorment es transformarà en biometà.
L’objectiu del projecte és, per tant, ampliar la capacitat de tractament de la planta i incrementar la producció de gas renovable a partir de residus orgànics i dejeccions ramaderes.
Els ecologistes qüestionen l’increment de residus
Les entitats recurrents consideren que l’augment de les tones de residus que es tractaran no està prou justificat i reclamen a la Generalitat que revisi la decisió.
En aquest sentit, demanen que el Govern declari “improcedent” la resolució aprovada el 21 de juliol i que deixi sense efecte l’autorització que permet ampliar el projecte.
Les organitzacions ecologistes mantenen des de fa anys una posició crítica respecte del projecte de Tracjusa i, especialment, davant qualsevol increment de la capacitat de tractament de residus a les instal·lacions de Juneda.
Denuncien falta de notificació
Un altre dels arguments dels recursos presentats és la manca de notificació de la resolució per part de l’Administració.
Les entitats asseguren que, tot i ser part interessada en el procediment, no han rebut la comunicació formal de la decisió adoptada per la Generalitat. Consideren que aquesta situació els dificulta exercir els seus drets de participació i defensa dins del procediment administratiu.
Des d’Ipcena qualifiquen la resolució d’“arbitrària i interessada” i asseguren que, al seu parer, suposa una limitació dels drets d’accés a la informació i de participació social.
L’entitat també acusa l’Administració d’haver actuat de manera que hauria generat una situació d’indefensió per a les organitzacions opositores al projecte.
Acusen el projecte d’afavorir interessos privats
Les entitats van més enllà de la qüestió administrativa i denuncien que l’autorització respondria a “interessos privats especulatius”.
El conflicte se situa així en el debat sobre el model de gestió dels residus orgànics i de les dejeccions ramaderes a les comarques de Ponent, així com sobre el desenvolupament de projectes vinculats a la producció de biogàs i biometà.
Mentre els promotors defensen aquestes instal·lacions com una via per aprofitar residus, generar energia renovable i donar una sortida a les dejeccions ramaderes, les organitzacions ecologistes alerten dels possibles impactes ambientals i territorials associats a l’increment del volum de residus tractats.
Ara, els recursos de reposició presentats per les quatre entitats obliguen la Generalitat a pronunciar-se sobre els arguments plantejats i mantenen obert el conflicte al voltant de l’ampliació de Tracjusa a Juneda.