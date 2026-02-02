«Goliat score»: una nova eina per anticipar riscos en el traumatisme cranioencefàlic

Un equip d’investigació format per professionals de l’IRBLleida, la Universitat de Lleida, la Universitat Oberta de Catalunya i l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova ha desenvolupat un model clínic innovador per millorar la gestió dels pacients amb traumatisme cranioencefàlic (TCE) lleu o moderat als serveis d’urgències. L’eina, anomenada "Goliat score", permet predir el risc de complicacions agudes durant les primeres 48 hores i ha estat publicada a la revista científica BMC Emergency Medicine.
Els TCE no greus representen una part molt important de les visites a urgències, tot i que només una minoria dels pacients acaba presentant complicacions clíniques rellevants. Aquesta realitat fa especialment complexa la presa de decisions sobre l’alta hospitalària, el seguiment clínic o la necessitat de proves d’imatge. Segons Oriol Yuguero, responsable del grup de recerca ERLab de l’IRBLleida, identificar precoçment els casos amb més risc continua sent “un repte clínic de primer ordre”.
El "Goliat score" s’ha dissenyat a partir d’un estudi de cohort amb pacients adults atesos a Lleida entre juny de 2019 i desembre de 2020, tots ells amb un nivell de consciència de 13 a 15 a l’escala de Glasgow. El model integra variables clíniques i analítiques fàcilment accessibles en les primeres hores, com l’edat, la presència d’hipertensió, el recompte de plaquetes, la pressió arterial sistòlica, el tractament anticoagulant, els nivells sèrics de la proteïna S100B i signes clínics de major gravetat, com alteracions pupil·lars o fluctuacions neurològiques.
Els resultats de l’estudi mostren que aquesta eina té una bona capacitat per discriminar entre pacients amb risc alt i baix de desenvolupar complicacions neurològiques o cardiorespiratòries, així com de mortalitat precoç. A més, el seu rendiment és consistent en diferents grups d’edat i sexe. Tot i això, els investigadors subratllen la necessitat de validar el model en altres entorns abans de la seva aplicació rutinària.
Segons els autors, el Goliat score podria ajudar a reduir l’ús innecessari de tomografies cranials, disminuir l’exposició a radiacions i facilitar decisions d’alta més segures i personalitzades, especialment en pacients d’edat avançada amb múltiples patologies associades. L’estudi, finançat per la Fundació Mutua Madrileña, obre la porta a una atenció més eficient i basada en el risc en el maneig del traumatisme cranioencefàlic lleu o moderat.